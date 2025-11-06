快訊

2026戰蔣萬安？被綠營點名為台北市長大黑馬 梁文傑首度回應了

郭台銘「一生最重要的人」…郭初永真當年標會10萬 助兒創業造鴻海帝國

濾能第三季由盈轉虧 前三季每股虧損3.36元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
濾能創辦人暨董事長黃銘文。圖／聯合報系資料照片
濾能創辦人暨董事長黃銘文。圖／聯合報系資料照片

濾能（6823）今日公告2025年第三季財報，單季合併營收1.98億元，年增102.3%，但受到生產良率不佳影響毛利率，致營業損失6,048萬元，歸屬母公司稅後虧損6,222萬元，每股虧損2.25元。累計前三季合併營收4.61億元，營業損失7,286萬元，歸屬母公司稅後虧損8799萬元，每股稅後損失3.36元。

濾能第3季由盈轉虧，主要在於南科廠製程良率面臨挑戰，且近期原物料價格持續上漲，從年初已上漲近八成，造成單季毛利率下滑0.94%，公司近期已積極調整生產配置，並尋求改善生產良率辦法，惟提升學習曲線仍需時間，期能在最短時間改善營運狀況。

濾能表示，因生產良率不如預期，加上現有供應商多次調漲原物料價格，在滿足客戶訂單需求優先前提下，議價空間有限，影響成本結構。

濾能進一步表示，公司目前以優化製程生產良率，與即時供貨滿足客戶需求為優先目標；公司期加快解決南科廠生產良率不佳問題，使明年營運表現重回成長軌道。

延伸閱讀

鴻海報喜 10月營收攻頂…前十月寫同期最佳紀錄

股王信驊第3季獲利創高…前三季賺逾七股本

鴻準10月營收月增15% 南俊10月合併營收月增11%

昇陽半10月合併營收月增6% 英業達減9%

相關新聞

捷迅保守看航空貨運

捷迅（2643）第4季雖迎航空貨運的傳統旺季，且中美關稅有所降低，但難以趕上年底的購物季備貨，加上美國零售景氣不佳，空運...

全家2025年第3季 EPS 2.07元 前三季5.51元

全家（5903）昨（5）日公布第3季財報，第3季稅後純益為4.6億元，季增31.4%、年減82.5%，每股純益（EPS）...

長科季配息上修至每股0.45元 長華上半年每股配息0.71元

導線架大廠長科*（6548）今日召開董事會，會中通過2025年第3季盈餘分配案，預計每股現金股息為新台幣0.45元（以下...

鈊象9月每股稅前賺3.74元

遊戲股王鈊象昨（8）日公告自結9月稅前盈餘10.54億元，每股稅前盈餘3.74元，較8月自結每股稅前盈餘4.24元下滑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。