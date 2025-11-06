濾能第三季由盈轉虧 前三季每股虧損3.36元

濾能（6823）今日公告2025年第三季財報，單季合併營收1.98億元，年增102.3%，但受到生產良率不佳影響毛利率，致營業損失6,048萬元，歸屬母公司稅後虧損6,222萬元，每股虧損2.25元。累計前三季合併營收4.61億元，營業損失7,286萬元，歸屬母公司稅後虧損8799萬元，每股稅後損失3.36元。

濾能第3季由盈轉虧，主要在於南科廠製程良率面臨挑戰，且近期原物料價格持續上漲，從年初已上漲近八成，造成單季毛利率下滑0.94%，公司近期已積極調整生產配置，並尋求改善生產良率辦法，惟提升學習曲線仍需時間，期能在最短時間改善營運狀況。

濾能表示，因生產良率不如預期，加上現有供應商多次調漲原物料價格，在滿足客戶訂單需求優先前提下，議價空間有限，影響成本結構。

濾能進一步表示，公司目前以優化製程生產良率，與即時供貨滿足客戶需求為優先目標；公司期加快解決南科廠生產良率不佳問題，使明年營運表現重回成長軌道。