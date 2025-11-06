維田財報／第3季EPS 0.25元、毛利率34.68%持穩 預期外部影響將緩和

工業電腦廠維田（6570）6日公告2025年第3季財報暨10月合併營收，第3季合併營收新台幣2.08億元，營業利益964萬元，歸屬母公司稅後淨利942萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.25元，較上季減少0.02元。

累計維田今年前三季合併營收為6.66億元，營業利益4,315萬元，歸屬母公司稅後淨利2,765萬元，每股稅後盈餘0.74元，較去年同期減少39.34%。

回顧第3季，維田指出，美國關稅政策反覆，地緣政治風險仍在，美國貿易政策引發之不確定性，使客戶出貨時程出現較多變動，同時第3季為歐美暑期長假，拉貨節奏明顯較為放緩，第3季合併營收新台幣2.08億元，較上季減17.64%。

毛利率的部分，第3季新台幣匯率逐漸趨於穩定，成本結構亦無太大變動，毛利率維持穩定區間，第3季毛利率34.68%，季增0.97%，預期今年第4季毛利率仍可保持平均水準，全年維持穩定。

此外，維田亦表示，目前市況尚稱穩定，惟配合客戶出貨時程調整的情況可能會持續一陣子，單月營收較易出現波動，然10月合併營收已回升達新台幣8,113萬元，月增16.9%，年增20.53%，累計前10月合併營收為7.47億元，較去年同期增加0.18%，營運重返成長。

展望第4季，景氣市況以及訂單能量目前尚無太大差異，持續觀察國際經濟及歐美工控需求復甦力道，預期關稅匯率等外部影響將逐漸緩和，第4季營運狀況有望較第3季為佳，2026年延續逐季回升。

維田說明，公司11月4-6日首度前往美國加州參加「embedded world North America」，該展係北美大型嵌入式電子與工業電腦應用展。維田將在展會中聚焦呈現最新的工業電腦解決方案，涵蓋AIOT、邊緣運算、智慧製造、智慧交通充電樁、石化能源、戶外應用等主題，並藉由客製化軟硬體整合方案，提升工業電腦附加價值，增加客戶黏著度。