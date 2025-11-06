惠普財報／前三季EPS 4.14元 國產小金雞獲利創新高、年增逾兩成

國產（2504）6日公布持股逾五成的上櫃子公司惠普（8424）前三季獲利表現，受惠國產建材往低碳優勢的全建材集團布局，惠普前三季稅後淨利1.49億元，年增22.2%，每股稅後純益（EPS）4.14元，獲利創下史上最高前三季表現。第3季稅後淨利4,688.9萬元，季減8.5%、年增31.8%。

國產表示，國產建材往優質的全建材集團邁進，近年加速推動綠色營運布局，不僅混凝土本業穩健成長，旗下的惠普、國宇建材、重置資源科技等關係企業，營運表現也十分亮眼，一起撐起全台龐大建設需求。

矽酸鈣板廠商惠普受惠於產線持續整改，良率、生產效能有效提升，並獲經濟部節能減碳專案補助，再加上今年營建業處新建案陸續完工的後裝市場需求高峰，今年前三季創下史上最高的前三季獲利紀錄，前三季營收為8.13億元、年增6.3％，稅後淨利1.49億元、EPS 4.14元、年增逾兩成。

國產另一家布局高壓蒸氣養護輕質氣泡混凝土（ALC）輕質磚與版材的國宇建材，也在今年產能調校成熟下獲利穩健成長，加上去年成立的再生混凝土公司重置資源科技，受惠於科技建廠不斷，前三季營收呈現爆發性成長，年增達1,589％，全建材集團布局獲利顯著發酵，帶旺國產建材集團穩健且正向的獲利表現。

國宇建材的產品包括ALC輕質磚與板材等環保建材，歷經三年多的耕耘，產品已累積良好口碑，未來將積極擴展市場版圖。

另一家子公司重置資源科技則提供「低碳暨再生混凝土解決方案」，多款產品已取得ISO 14067碳足跡認證，滿足各種營建市場需求，推出一年以來，已經獲得目標市場如南部各大科學園區大廠青睞採用，營運成長迭創新高，前三季營收更較去年同期成長達近16倍，企業開始進入高成長的曲線模式。