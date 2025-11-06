嘉實資訊公開申購價80元 預計11月17日掛牌
群益金鼎證券主辦嘉實資訊（3158）初次上櫃前競價拍賣於6日順利完成開標。這次競價拍賣最低得標價格為95.68元，最高得標價格為每股111.11元，得標加權平均價格為每股99.56元，公開承銷價格為80元，公開申購期間11月5日至11月7日，11月11日公開抽籤，預計於11月17日掛牌上櫃。
嘉實資訊5日收盤成交價為120.3元，與承銷價格80元相比，潛在報酬可望帶動申購潮。但興櫃價格具波動性，價差估算僅供參考。
嘉實資訊連續20年營運呈穩定正向趨勢，2024年合併營收9.45億元，年增14.83％，稅後淨利1.92億元、年增達24％，每股獲利7.32元，創歷史新高。今年上半年合併營收4.77億元，較去年成長13.97％，毛利率表現上，延續2024年的成長動能，受惠於市場投資熱度及新專案持續挹注，今年上半年營收4.77億元，毛利率達65%，今年上半年EPS 3.11元。嘉實資訊憑藉清晰的成長策略與穩固的商業模式，可望持續創造佳績。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言