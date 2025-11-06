益張財報／前三季EPS 4.02元 開發OGEE倉儲物流解決方案有成

全球商用置物設備廠益張（8342）公布前三季合併財報，累計合併營收淨額為11.75億元、年減2.7%，合併毛利率為25.82%，較去年同期25.48%提升0.34個百分點，稅後純益1.34億元、年減24.3%，每股稅後純益4.02元。

第3季合併營收淨額為3.98億元，較去年同期4.08億元，年減2.4%。合併毛利率23.28%，較去年同期24.68%下降1.4個百分點，稅後純益為5,607萬元、年增27.9%，單季每股稅後純益為1.67元，優於去年同期的1.31元。

益張指出，第3季受新台幣匯率升值、醫療照護客戶調節上半年出貨庫存影響，導致合併毛利率較第2季下降3.72個百分點，但透過原物料行情低點備料策略，已先行鎖定較低成本庫存，並將於第4季開始投入，再加上第4季醫療照護客戶開始恢復出貨，且第4季為傳統出貨旺季，營收及毛利率都有機會較第3季提升。

益張表示，近五年來深耕特殊材質(不銹鋼)，以及特殊應用領域的開發，在很多倉儲物流的需求都已逐步採用不銹鋼材質產品，因此在歐美都有成功開發新應用的客戶。

此外，不銹鋼為高單價金屬，對提升益張整體的銷售金額亦有所助益，同時隨著原料採購的經濟規模效益，也拉升益張近幾年來整體的毛利率水準。

益張近期也在國內推展自有品牌「OGGEE」移動式倉儲組，該系統為益張自行設計開發，具有提升空間使用效率，及組裝便利不破壞地板的特點，益張並已取得關鍵技術專利，因此近幾年在國內電子科技廠、金融機構及醫療院所內都有所建置應用。

另在特殊功能應用的倉儲及物流產品，舉凡AGV搬運車用載具、自動倉儲系統用棧板、晶圓減震推車等，益張都能提供解決方案，滿足客戶整體的需求。

益張表示，公司持續邁向高附加價值的特殊應用產品發展策略，希望能在置物及物流的應用領域擴展規模，除可提升整體獲利水準，也將建立更強的企業競爭力。