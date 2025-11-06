快訊

媽媽做不好要檢討！盧秀燕2度鞠躬道歉：市長概括承受

獨／輝達落腳北士科 吳東亮：呼籲北市府補償金延續MOU精神轉做公益捐贈

萬里捕蟹船北部海域翻覆9人落海 6人獲救1失蹤2待援

精確營收／10月突破7億元、年增37.56%創新高 已連四季獲利

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

電動車概念股精確實業（3162）10月營收7.07億元，單月營收首次突破7億元整數關卡，創歷史新高，較去年同期成長37.56%，累計1-10月營收63.1億元，較去年同期成長82.29%，累計營收已超越2024年全年營收。

精確實業近年除了新能源車新客戶與新車型逐步加入量產，以及塞爾維亞廠效益顯現之外，今年也切入AI伺服器水冷應用，並已通過某家AI伺服器客戶浸沒式液冷櫃技術驗證及另一家AI伺服器公司液冷系統商分水器技術驗證，預計相關產品本月可開始小量出貨，水冷板項目今年12月底前應可達到大量生產的製造能力；另外，精確也在開發人形機器人的鑄件，目前中國大陸人形機器人應用大多瞄準工廠、物流，大陸新能源車廠也都在發展相關應用，精確期望能藉此切入相關供應鏈，未來也將成為精確公司新的成長動能。

精確實業已連續四個季度獲利，2025年1-6月毛利率14%較去年同期成長40%，本業獲利能力大幅提升。

營收 新能源車

延伸閱讀

華固營收／10月14.4億元、年增120倍 兩案交屋入帳所致

鴻海布局美國 將用人形機器人在德州產AI伺服器

物流旺季、防止司機過勞 新北勞檢處倡議合理配送

鴻海報喜 10月營收攻頂…前十月寫同期最佳紀錄

相關新聞

捷迅保守看航空貨運

捷迅（2643）第4季雖迎航空貨運的傳統旺季，且中美關稅有所降低，但難以趕上年底的購物季備貨，加上美國零售景氣不佳，空運...

全家2025年第3季 EPS 2.07元 前三季5.51元

全家（5903）昨（5）日公布第3季財報，第3季稅後純益為4.6億元，季增31.4%、年減82.5%，每股純益（EPS）...

長科季配息上修至每股0.45元 長華上半年每股配息0.71元

導線架大廠長科*（6548）今日召開董事會，會中通過2025年第3季盈餘分配案，預計每股現金股息為新台幣0.45元（以下...

鈊象9月每股稅前賺3.74元

遊戲股王鈊象昨（8）日公告自結9月稅前盈餘10.54億元，每股稅前盈餘3.74元，較8月自結每股稅前盈餘4.24元下滑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。