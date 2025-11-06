精確營收／10月突破7億元、年增37.56%創新高 已連四季獲利

電動車概念股精確實業（3162）10月營收7.07億元，單月營收首次突破7億元整數關卡，創歷史新高，較去年同期成長37.56%，累計1-10月營收63.1億元，較去年同期成長82.29%，累計營收已超越2024年全年營收。

精確實業近年除了新能源車新客戶與新車型逐步加入量產，以及塞爾維亞廠效益顯現之外，今年也切入AI伺服器水冷應用，並已通過某家AI伺服器客戶浸沒式液冷櫃技術驗證及另一家AI伺服器公司液冷系統商分水器技術驗證，預計相關產品本月可開始小量出貨，水冷板項目今年12月底前應可達到大量生產的製造能力；另外，精確也在開發人形機器人的鑄件，目前中國大陸人形機器人應用大多瞄準工廠、物流，大陸新能源車廠也都在發展相關應用，精確期望能藉此切入相關供應鏈，未來也將成為精確公司新的成長動能。

精確實業已連續四個季度獲利，2025年1-6月毛利率14%較去年同期成長40%，本業獲利能力大幅提升。