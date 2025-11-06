台灣 IC 設計新勢力！君曜科技10日發表會暖身 掛牌在即

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

IC設計廠商君曜（7770）將於10日下午2點30分在台北君悅酒店三樓凱悅廳二區舉辦上櫃前業績發表會。隨著掛牌時程逼近，市場聚焦其在手機售後維修與二手手機生態的關鍵晶片供應地位，「準新櫃股」氣勢漸起。

君曜深耕IC設計，產品橫跨高速傳輸介面、影像訊號處理與高感度觸控IC，負責顯示模組與手機主板之間的高速橋接與觸控訊號轉譯。公司以自有技術與完整開發能力聞名，能對應多樣化螢幕規格提供高相容、可客製的橋接IC，已在手機售後市場建立明確競爭優勢；其觸控IC更打入國際遊戲大廠的遊戲手把，產品線由手機延伸至遊戲周邊，布局更趨多元。

在中高階智慧型手機對高刷新率、高清影像與低延遲需求快速攀升下，售後維修端對高效能顯示晶片亦同步擴大。君曜順勢推動產品往中高階發展，維持研發與獲利動能，並積極切入TDDI新產品線，瞄準「售後螢幕三大關鍵晶片」的核心版圖，為日後跨足品牌市場鋪路。

多年來君曜累積多機型、快交付與高穩定的口碑，熟稔售後市場規格與功能需求，與供應鏈夥伴建立長期合作。隨手機維修市場規模穩健擴張，公司在中高階與整新機應用的市占有望墊高，營運動能看俏。外界預期，10日的發表會將釋出更完整的產品與成長藍圖，為君曜「準上櫃新兵」加溫。

