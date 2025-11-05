長科季配息上修至每股0.45元 長華上半年每股配息0.71元

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
長華集團總裁黃嘉能重掌集團策略規畫工作。圖／本報資料照片
導線架大廠長科*（6548）今日召開董事會，會中通過2025年第3季盈餘分配案，預計每股現金股息為新台幣0.45元（以下幣別同），並決定除息基準日為2026年3月28日，20日為除息交易日，23日為最後過戶日，自24日起至28日停止普通股股票過戶，4月15日發放股息。長科重視穩定經營與回饋股東，憑藉穩健的業績表現和良好的財務規劃，以持續維持穩定的每季配息政策。

長科秉持穩定且回饋股東的股利政策，現已回復過往配息水準，每季配發每股0.45元現金股利。過去幾年，長科股息呈現穩定上升趨勢，從0.4元提升至0.41元，再上調至0.45元。依第3季每股盈餘估算，股息配發率約達80％，顯示公司在維持財務穩健的同時，積極提高股東報酬。在資金運用方面，長科每年約需配發12至15億元股息，公司已預先完成資金規劃，展現良好的現金流管理與自有資金調度能力，確保配息政策穩健推行。

此外，長科董事會也通過會計師核閱之2025年第3季及前3季合併財務報告。累計前三季合併營收為99.25億元，年增13％，主要受惠於消費電子、網通與工控應用的強勁需求，業績穩健成長；但受新台幣升值，毛利率和營益率則比去年同期下滑2個百分點；同樣受匯損衝擊，今年前三季歸屬業主純益，年減25％，以每股面額0.4元的股數計算，每股純益1.12元。

其中，第3季單季合併營收為34.96億元，季增8％、年增12％；毛利率為23％、營益率13％；歸屬母公司純益為5.14億元，季增406％、年增21％，每股純益為0.56元。

長科母公司長華今日也召開董事會，會中通過多項重要議案，包括核准2025年上半年每股現金股息為0.71元，高於2024年同期的0.7元。會中亦通過會計師核閱之2025年第3季和前3季合併財務報告，累計前3季合併營收為142.41億元；毛利率為19％；歸屬業主純益為10.5億元；每股純益1.49元。

長華董事會也決議，上半年配息案，除息基準日訂為12月26日，除息交易日為18日，22至26日停止普通股股票過戶，2026年1月16日發放股息。此案經董事會決議，將提報2026年股東常會。

