鈊象營收／10月18.76億元、創歷史次高 遊戲股王業績回神

遊戲股王鈊象（3293）5日晚間公告10月營收18.76億元，月增4.5%、年增11.7%，單月營收創歷史次高，業績顯著回溫；累計前十月營收182.16億元，年增20.4%，創歷史新高。

鈊象近期股價不振，從高點千元一路回落，5日下跌6元，收722元，讓市場憂心是否業績出現大幅衰退，不過，鈊象用10月營收再次證明營運動能依然強勁。

展望未來，鈊象董事長李柯柱曾指出，公司近期成功取得英國線上博弈執照，預估最快第3季將開始貢獻業績，同時也正在積極申請美國某些州及歐洲其他地區的線上博弈執照，估下半年營運優於上半年，全年營運更勝去年。

針對未來業務策略，鈊象今年以來的毛利率已衝上歷史新高的98%，主要原因來自授權遊戲占整體營收比重越來越高，已來到超過70%；其中，目前東南亞成長力度最大，其次為美國市場，而歐洲市場剛起步，但未來勢必會成為業績主力。

法人認為，隨著鈊象的業務陸續拓展到英國、葡萄牙等地，估計歐洲線上博弈市場很快就會有明顯貢獻，而既有的東南亞與美國市場則是穩定成長，今年全年營收、獲利均有望再創新猷，穩坐台股遊戲獲利王寶座。