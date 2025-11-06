快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

捷迅（2643）第4季雖迎航空貨運的傳統旺季，且中美關稅有所降低，但難以趕上年底的購物季備貨，加上美國零售景氣不佳，空運需求偏弱，目前市場僅出現少數急單，公司對後續航運市場持保守態度。

捷迅總經理孫鋼銀昨（5）日指出，對後市持保守態度，儘管美中關稅暫緩，通膨影響下美國購物季零售需求仍較弱。

孫鋼銀表示，空運方面，高科技產品需求較好，但電子消費品銷售力道不足，且空運市場供給過剩，運價未有明顯的挹注效果。此外，美國今年整體景氣不佳，儘管關稅降低，仍難大幅增加中國輸美貨量，目前第4季貨量雖略為增加，但受限於工作天數減少，需依賴貨量與運價提升來支撐營收。

展望明年，捷迅指出，全球貿易及物流供應鏈由以前亞洲製造、美國消費的地位，隨著各國對美的貿易順差擴大帶來現今的關稅障礙，該公司在發展策略方案上，將強化航線上的調整，佈局中東及中亞等新興港口，建立非洲地區代理的網絡，客群轉型至新興市場，持續強化危機航線的風險管控。

