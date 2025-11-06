全家2025年第3季 EPS 2.07元 前三季5.51元

全家（5903）昨（5）日公布第3季財報，第3季稅後純益為4.6億元，季增31.4%、年減82.5%，每股純益（EPS）為2.07元；累計前三季稅後純益為12.3億元，年減63.2%，每股純益5.51元。

全家表示，第3季獲利年減八成，因去年同期認列中國投資架構重整一次性稅前利得28億元所致，若扣除此因素，今年第3季的獲利仍為年增格局。

綜觀前三季績效，便利商店本業表現穩健，既存店日均銷售連三季正成長，持續拓點至九月底總店數達4,411店，淨增95店。轉投資中支援本業的晉欣食品、長家食品成長表現亮眼；上櫃子公司—全家國際餐飲，旗下三品牌總店數達75家，營收、獲利皆創同期新高，帶動整體集團獲利向上。

重大投資方面，全家指出，亦依既有事業計畫進行中，於新竹福口的福比麵包二廠將於11月底竣工、12月稼動，樓地板近萬坪、地上地下共五層樓，產線四條包含兩條土司線、一條麵包線、新設一條蛋糕產線，將可望增加五成產能與最高45萬個日產量。

便利商店本業，差異化泛鮮食為業績成長關鍵動能，第3季掌握夏季體感需求、節慶環境商機，持續深耕品質構造改革、跨界聯名開發兩大策略，佔整體營收穩定在三成以上。另外，全家瞄準小家戶人口消費需求，運用虛實整合策略強攻家戶商機，實體店舖導入多元規格家戶剛需品。