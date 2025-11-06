快訊

台電指核二核三具備重啟條件 經濟部下月決定是否啟動安全檢查

全家2025年第3季 EPS 2.07元 前三季5.51元

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

全家（5903）昨（5）日公布第3季財報，第3季稅後純益為4.6億元，季增31.4%、年減82.5%，每股純益（EPS）為2.07元；累計前三季稅後純益為12.3億元，年減63.2%，每股純益5.51元。

全家表示，第3季獲利年減八成，因去年同期認列中國投資架構重整一次性稅前利得28億元所致，若扣除此因素，今年第3季的獲利仍為年增格局。

綜觀前三季績效，便利商店本業表現穩健，既存店日均銷售連三季正成長，持續拓點至九月底總店數達4,411店，淨增95店。轉投資中支援本業的晉欣食品、長家食品成長表現亮眼；上櫃子公司—全家國際餐飲，旗下三品牌總店數達75家，營收、獲利皆創同期新高，帶動整體集團獲利向上。

重大投資方面，全家指出，亦依既有事業計畫進行中，於新竹福口的福比麵包二廠將於11月底竣工、12月稼動，樓地板近萬坪、地上地下共五層樓，產線四條包含兩條土司線、一條麵包線、新設一條蛋糕產線，將可望增加五成產能與最高45萬個日產量。

便利商店本業，差異化泛鮮食為業績成長關鍵動能，第3季掌握夏季體感需求、節慶環境商機，持續深耕品質構造改革、跨界聯名開發兩大策略，佔整體營收穩定在三成以上。另外，全家瞄準小家戶人口消費需求，運用虛實整合策略強攻家戶商機，實體店舖導入多元規格家戶剛需品。

全家

延伸閱讀

帆宣財報／前三季EPS 12元 已賺逾一個股本

中華資安財報／前三季EPS 8.52元 總經理強調需求與業績「扶搖向上」

世界先進前三季每股純益3.35元

藥華藥2025年前三季 EPS 9.66元

相關新聞

捷迅保守看航空貨運

捷迅（2643）第4季雖迎航空貨運的傳統旺季，且中美關稅有所降低，但難以趕上年底的購物季備貨，加上美國零售景氣不佳，空運...

全家2025年第3季 EPS 2.07元 前三季5.51元

全家（5903）昨（5）日公布第3季財報，第3季稅後純益為4.6億元，季增31.4%、年減82.5%，每股純益（EPS）...

長科季配息上修至每股0.45元 長華上半年每股配息0.71元

導線架大廠長科*（6548）今日召開董事會，會中通過2025年第3季盈餘分配案，預計每股現金股息為新台幣0.45元（以下...

鈊象9月每股稅前賺3.74元

遊戲股王鈊象昨（8）日公告自結9月稅前盈餘10.54億元，每股稅前盈餘3.74元，較8月自結每股稅前盈餘4.24元下滑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。