大東電申請上市 證交所11月7日審議
臺灣證券交易所今日宣布，將於11月7日召開有價證券上市審議委員會，審議大東電（1623）的股票上市申請案。
大東電業廠主要業務為電纜製造、加工、買賣及安裝工程，在國內電線電纜市場具備一定能見度；公司負責人為林志明董事長。
財務資料顯示，大東電業廠近年營運表現穩健且獲利能力出色，實收資本額6億元；去年度稅前純益達9.05億元；114年上半年度亦有4.83億元的優異表現。
每股稅後盈餘（EPS）部分，去年度EPS達12.58元；今年上半年EPS則為6.51元。市場預期，在AI加速發展下，國內電力基礎建設需求增溫、電纜產業前景看好，大東電業廠若順利通過審議，將為台灣上市市場再添一員生力軍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言