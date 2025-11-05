大東電申請上市 證交所11月7日審議

臺灣證券交易所今日宣布，將於11月7日召開有價證券上市審議委員會，審議大東電（1623）的股票上市申請案。

大東電業廠主要業務為電纜製造、加工、買賣及安裝工程，在國內電線電纜市場具備一定能見度；公司負責人為林志明董事長。

財務資料顯示，大東電業廠近年營運表現穩健且獲利能力出色，實收資本額6億元；去年度稅前純益達9.05億元；114年上半年度亦有4.83億元的優異表現。

每股稅後盈餘（EPS）部分，去年度EPS達12.58元；今年上半年EPS則為6.51元。市場預期，在AI加速發展下，國內電力基礎建設需求增溫、電纜產業前景看好，大東電業廠若順利通過審議，將為台灣上市市場再添一員生力軍。