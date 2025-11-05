資拓宏宇啟動上市前競拍 底價38.98元

客製化數位轉型解決方案系統整合商資拓宏宇（6614）配合上市前公開承銷，對外競價拍賣5,254張，競拍底價38.98元，最高投標張數696張，暫定承銷價46元。競拍時間為11月7日至11日，11月13日開標；11月12日至14日辦理公開申購，11月18日抽籤，預計11月24日掛牌。

資拓宏宇公布今年前三季財報，合併營收為32.48億元、年增15.97％，營業毛利4.06億元、年增10.77％，毛利率12.49%，營業利益0.76億元，稅後淨利6,312.5萬元，年增159.7％、每股淨利0.87元。

董事長吳麗秀表示，政府近年積極推動AI創新應用與數位韌性建設，推出《2026–2030政府AI發展戰略計畫及智能革新數位領航計畫》，以跨域科技、AI模型應用、大數據分析及資安防護為核心推動方針。

資拓宏宇持續厚植生成式AI能量，並以自主開發的iNana RAG權限控管與知識擷取平台為基礎，整合DevSecOps安全開發流程，協助多個政府單位導入AI文件審查、AI智能客服、AI知識庫與AI資料剖析等應用服務。目前在核心業務優化、模型預報、資安治理等項目上已建立深厚成功經驗與客戶信任。

整體而言，資拓宏宇透過AI、雲端與資安整合能力，持續鞏固智慧政府、智慧金融、智慧醫療、智慧城市四大成長引擎，同時以自研技術深化垂直領域應用。法人表示，隨著生成式AI、資料治理與雲端轉型趨勢持續推進，客戶相關系統建置與維運需求將長期支撐資拓宏宇營運成長動能。