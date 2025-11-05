信驊財報／第3季EPS 32.12元 淨賺12.14億元、季增93%創單季新高

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

台股股王、同時也是全球最大遠端伺服器管理晶片（BMC）製造商信驊（5274）5日公布今年第3季營運成果，單季獲利來到12.14億元，季增93%、年增66.53%，每股純益32.12元，創單季歷史新高紀錄。

針對伺服器產業，董事長林鴻明曾說，不論是AI伺服器或一般伺服器需求皆佳，且有觀察到一個趨勢，很多AI推論在一般伺服器即可運行，走向純CPU，不必依賴昂貴的GPU或太複雜的ASIC，等於AI架構逐漸簡化，使一般型伺服器比重拉升，而由於一般伺服器的資本效益較高，客戶投入同樣的資金可採購更多BMC，對信驊是相對有利。

綜觀來看，信驊今年第3季毛利率69.3%，季增1.4個百分點，年增5個百分點，稅後純益為12.14億元，季增93%、年增66.53%，每股純益32.12元，改寫單季歷史新猷；累計前三季毛利率67.8%，年增4個百分點，獲利達27.3億元，每股純益72.23元，大賺逾七個股本。

信驊也公布今年10月營收為7.31億元，月減10.3%、年增6.5%；累計前十月營收73.72億元，和去年同期相比年成長46.23%。

長科季配息上修至每股0.45元 長華上半年每股配息0.71元

導線架大廠長科*（6548）今日召開董事會，會中通過2025年第3季盈餘分配案，預計每股現金股息為新台幣0.45元（以下...

崑鼎第3季季增23% 優化結構

崑鼎（6803）昨（4）日公告第3季歸屬母公司業主淨利3.91億元，季增23.73%，年增10.76%，每股純益5.38...

邑錡9月 EPS 0.03元 軍工題材燒

縮時攝影機大廠邑錡（7402）近期股價波動劇烈，遭列注意股票，昨（4）日應主管機關要求，公布自結9月稅後純益112萬元，...

友輝第3季 EPS 2.38元 甩虧損陰霾

光學膜廠友輝（4933）昨（4）日公布第3季財報擺脫匯損干擾，單季稅後純益1.95億元，走出第2季虧損陰霾，年增91.1...

智聯服務第3季 EPS 4.42元 宏碁資訊3.55元

宏碁集團旗下子公司財報陸續公布，智聯服務（6751）、宏碁資訊皆繳出獲利佳績，智聯服務第3季稅後純益9,805萬元，季增...

大宇資改名 迎接新時代

遊戲大廠大宇資（6111）近年積極展開併購策略，集團布局涵蓋遊戲、半導體、重電、資安與第三方支付等市場，內部決定更改公司...

