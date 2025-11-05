全家財報／前三季EPS 5.51元、淨賺12.3億元 整體穩健向上

全家（5903）5日公布第3季財報，第3季稅後純益為4.6億元，季增31.4%、年減82.5%，每股稅後純益（EPS）為2.07元；累計前三季稅後純益為12.3億元，年減63.2%，EPS為5.51元。全家表示，第3季獲利年減逾八成，主要是因去年同期認列中國大陸投資架構重整一次性稅前利得28億元，若無此因素，整體營運表現仍穩健成長。

綜觀前三季績效，便利商店本業表現穩健，既存店日均銷售連三季正成長，持續拓點至九月底總店數達4,411店，淨增95店。轉投資中支援本業的晉欣食品、長家食品成長表現亮眼；上櫃子公司—全家國際餐飲，旗下三品牌總店數達75家，營收、獲利皆創同期新高，帶動整體集團獲利向上。

重大投資方面，全家指出，亦依既有事業計畫進行中，位於新竹福口的福比麵包二廠即將於11月底竣工、12月稼動，樓地板近萬坪、地上地下共五層樓，產線四條包含兩條土司線、一條麵包線、新增設一條蛋糕產線，將可望增加五成產能與最高45萬個日產量。

便利商店本業，差異化泛鮮食為業績成長關鍵動能，第3季掌握夏季體感需求、節慶環境商機，持續深耕品質構造改革、跨界聯名開發兩大策略，占整體營收穩定在3成以上。瞄準夏季冰飲商機，杯裝雙金－黑金「Let's Café」、茶金「Let's Tea」業績攀高，Let's Café推出濃郁風味的「冰磚拿鐵」、咀嚼系「咖啡凍拿鐵」，業績成長近一成；Let's Tea產品線多元開展，透過跨界聯名、水果系話題等新品開發，促動業績年增2成；消暑聖品酷繽沙則與巧克力品牌M&M'S聯名開發，獨特口感催出業績成長二成五的好表現。自有鮮食品牌部份，義大利麵「uno pasta」、「金飯糰」、甜點「minimore」續推多款新品，其中又以金酒聯名、M&M'S效益最為顯著，帶動相關品類業績穩定上揚。

另外，全家瞄準小家戶人口消費需求，運用虛實整合策略強攻家戶商機，實體店舖導入多元規格家戶剛需品，如便利商店首見的「牧場直送生食鮮蛋」，並搭配販促活動，帶動雞蛋、衛生紙、土司等日常補給品業績攀升；四大OMO渠道「全家行動購」、生鮮電商「食食購」、店長團購line群組「全+1社群電商」亦對接消費需求，掌握中秋節、中元節等時節商機與家戶烹煮需求推出商組，業績穩定向上，持續為營運成長挹注入動能。

展望第4季營運，全家便利商店將瞄準連假出遊、溫降換季、電商年度大促、聖誕跨年等節日商機，並陸續推出跨境購物與物流寄件服務，亦將積極響應政府萬元普發政策推出多元販促活動，皆可驅動營運業績向上。