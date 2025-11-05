耕興財報／第3季EPS 2.53元、前三季7.92元 將擴充美實驗室檢測產能

耕興（6146）於5日董事會後公告2025年第3季營運成果。耕興2025年第3季合併營收為11.27億元，合併毛利率為45％，合併稅前淨利為3.4億元，歸屬於母公司稅後淨利為2.57億元，稅後每股盈餘（EPS）2.53元；累計2025年前三季合併營收為33.56億元，合併毛利率45％，合併稅前淨利為10.49億元，歸屬於母公司稅後淨利為8.07億元，稅後每股盈餘（EPS）7.92元。2025年第3季合併營收年減0.67%，其中屬高毛利的檢測營收占比年減，而較低毛利的零件銷售占比年增，致合併毛利率年減7%。耕興表示，高階5G手機認證案件機種延後，今年年底前會進案開始測試，將增加檢測營收占比，提高合併毛利率。

耕興5日同步公告2025年10月合併營收為新台幣3.77億元，較去年同期增加0.5％；累計2025年1至10月合併營收為新台幣37.34億元，較去年同期減少1.86％。

耕興表示，隨著 CTIA OTA 由6.0升級至8.0版，測試規範納入5G多載波組合與 A-GPS、A-GNSS、A-Galileo 等新版項目，推動國際品牌客戶轉向具備8.0資質的實驗室驗證，耕興掌握新一波檢測整合與技術升級契機，新增多項高頻與多頻段測試項目，檢測時數同步提升。隨聯發科天璣9500與高通 Snapdragon 8 Elite Gen 5 推出 5G AI 晶片，帶動客戶旗艦機種檢測需求，目前已陸續進案測試。此外，3GPP Release 17 導入 NTN 衛星通訊，耕興已與多家國際衛星通訊服務商合作並獲認可，推動 AI 手機、車聯網及 IoT 裝置具備「地面＋非地面」連線能力，帶動單一案件檢測費用提升。

耕興指出，公司將針對北美品牌客戶在地研發的 5G 案件，擴大 in-house 專案合作並提供更全面測試支援。2025年第4季至2026年第1季將增加資本支出，擴充美國實驗室檢測產能，以增加整體營收。