安碁資訊營收／10月1.93億元、年增17.9% 前十月年增13.29%

宏碁集團旗下資安服務廠商安碁資訊（6690）5日今年10月營收為1.93億元，月減15.45%、年增17.94%；累計安碁資訊今年前十個月營收為19.34億元，年增13.29%。

在AI與數位轉型浪潮加速的時代，企業不僅面臨技術升級的挑戰，也必須面對日益嚴峻的資訊安全風險。為協助企業建立資安文化的防護知識，安碁資訊透過「企業資安講堂」，規劃每季專屬特定主題，推動資訊安全教育，落實企業社會責任（CSR），提升企業員工的資安意識，強化企業防護韌性。

安碁資訊總經理吳乙南表示，資訊安全已不再只是IT部門的議題，而是整個企業文化重要的一環。為此，公司每季推出免費的企業資安課程，以通識內容為導向，結合時事議題，進行線上一小時的資安教育訓練，協助企業快速導入資安教育，提升員工的資安意識和技能，強化企業整體資安防禦能力。

同時，安碁資訊旗下專注於資安人才培訓的安碁學苑，也同步推廣強化企業資安韌性的通識套裝課程，以深化企業員工的資安認知與實務應用。此系列課程設計包含數位時代防身術、個資安全防護實務和社交工程防範課程等三大主題。透過時事與案例分享，協助企業培養「全員皆資安」的文化，強化員工在日常工作中的防詐警覺性與安全防護力。

資訊安全教育是企業永續經營重要的韌性基石。吳乙南強調，透過提供免費教育資源與企業內訓方案，希望能協助更多企業從意識到行動，真正建立防護韌性。這不只是企業的行動，更是對社會的承諾，讓安全意識不再遙遠艱澀，而是融入企業日常，成為組織文化的一部分，延伸至整個產業、整個社會的共同語言。未來，仍將持續透過資訊安全教育的推廣，與產業攜手打造更安全的數位資安韌性。