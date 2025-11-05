竟天1.7億元現增銀彈到位 加速新藥臨床試驗與商務拓展

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

藥物開發公司竟天（6917）5日公告，今年度現金增資案順利完成，本次以每股17元溢價發行新股1萬張，總計募集1.7億元，資金已全數到位，增資基準日為11月6日。

竟天董事長王藹君表示，本次現金增資除獲得原股東、董事及員工的繼續支持外，為兼顧公司長遠發展也懇請部分董事放棄認購股數，並順利引進機構投資人參與，特定人按發行價格已全數完成認購。本次募集資金將用於充實營運資金以推進二大主力新藥APC201與APC101的臨床試驗，加速藥物開發及商務拓展，進而為公司帶來實質貢獻。

竟天表示，治療膝蓋骨關節炎局部疼痛新藥APC201已完成一/二a期臨床試驗，結果顯示主要及次要療效指標皆達到正向臨床意義，整體藥物安全性與耐受度良好，並初步證實有效改善受試者疼痛程度。公司正積極規劃全球多中心二b/三期臨床試驗，也同步啟動對外授權洽談。

緩解帶狀疱疹後神經痛噴霧新藥APC 101也完成全身性澳洲二a期臨床試驗，顯示具安全性及止痛趨勢，尤其在頭頸部三叉神經痛，可看出明顯的止痛效果。目前APC101在台灣進行緩解頭頸部帶狀疱疹後神經痛的二期臨床試驗，並於三總、高醫及雙和醫院同步收案，由於目前沒有相關的治療藥物被核准上市，公司將儘速完成收案，爭取藥物及早上市。

此外，竟天也著手進行APC101於美國與澳洲的全身性二b/三期臨床試驗申請，並與合作夥伴洽談技轉授權，採取多管齊下策略，加速實現APC101新藥的全球商品化，滿足醫療的迫切需求。

王藹君指出，竟天擅長於藥物傳輸平台技術的開發及配方設計，除了發展新劑型新藥外，為提升核心技術的附加價值，近期也展開與國內同業合作，進軍高門檻的利基學名藥市場，初期在台灣以爭取首發學名藥為目標，未來將進一步搶攻國際市場。

展望未來，竟天將加速旗下新劑型新藥的臨床試驗推進，提升藥物價值與授權機會，同時積極推動利基學名藥的技轉及擴大銷售通路，透過雙引擎模式，強化整體競爭力並實踐階段性營運里程碑。

增資

