聯寶前10月營收達5億元 年增8％ 創歷年同期新高

聯寶（6821)今日公布2025年10月合併營收4259萬元，月減13.5％；累計2025年1至10月合併營收為5億元，年增8％，創歷年同期新高。

聯寶表示，營運表現持續穩健，主要受惠全球Wi-Fi 7技術滲透率逐步拉升，電信商同步推進DOCSIS 4.0升級計畫，帶動旗下PoE、PoE+電源變壓器、LAN類變壓器等產品穩定出貨需求，助力整體產能稼動率保持一定水準之上；再加上公司持續優化無線充電業務接單策略、調整客戶組合，10月無線充電訂單出貨同步回升，皆係挹注聯寶累計前十月合併營收保持年增水準、並創歷年同期新高。

聯寶進一步指出，面對全球網通技術升級趨勢，公司積極開發高效能、高功率密度的磁性元件產品，包括平板型變壓器與大瓦數電源、PoE+1變壓器等差異化新產品開發，藉由產品輕薄化與高可靠度設計，滿足高階AI網路攝像機及無人機、機器人、車用等應用對磁性元件產品規格小型化與高功率轉換等需求，深化聯寶良好市場競爭力，以期增添業務接單表現。

無線充電業務方面，公司也持續深化技術研發與系統整合實力，從無線充電模組設計、機構件優化到供應鏈管理同步加大投入力度，並陸續打開運動健身、健康醫療照護與娛樂遊戲等市場接單，隨著客戶產品開發時程推進與新應用市場拓展效益持續發酵，有望進一步堆疊聯寶未來營運表現再添成長動能。