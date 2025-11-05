竹陞科技營收／10月8,227萬元、月增5.4% 年大增102%
半導體智慧化系統整合廠竹陞科技（6739）5日公告今年10月營收8,227.4萬元，較上月增加5.4%，連續17個月營收正成長，單月營收續創歷史新高，較去年同期的4,072萬元相較年增102.05%。
竹陞科技累計今年前十個月營收6億3,236萬元，比去年同期3億2,372萬元年增95.3%，再創新高紀錄。
竹陞科技近年來積極投入研發，致力於將代理人人工智慧（Agentic AI）與實體人工智慧（Physical AI）整合至其產品生態系中，提供客戶客製化的AI智慧軟硬整合解決方案。隨著製程的複雜度越來越高與良率的挑戰越來越大，生產過程中（In Process）的即時檢測與判斷成為重要課題，竹陞的產品掌握關鍵技術，協助客戶達成「智慧製造」的願景。
竹陞科技5日股價逆勢上漲11元，成交量557張，收727元。
