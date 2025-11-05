快訊

解禁了！無其他確診案例 明中午起開放活豬運輸、7日起拍賣屠宰解禁

國台辦神秘新發言人張晗 與宋濤、趙世通一樣來自中聯部

慘被2組人盯上！高雄房產董座遭劫500萬 搶匪剛得手又被另一幫搶光

竹陞科技營收／10月8,227萬元、月增5.4% 年大增102%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

半導體智慧化系統整合廠竹陞科技（6739）5日公告今年10月營收8,227.4萬元，較上月增加5.4%，連續17個月營收正成長，單月營收續創歷史新高，較去年同期的4,072萬元相較年增102.05%。

竹陞科技累計今年前十個月營收6億3,236萬元，比去年同期3億2,372萬元年增95.3%，再創新高紀錄。

竹陞科技近年來積極投入研發，致力於將代理人人工智慧（Agentic AI）與實體人工智慧（Physical AI）整合至其產品生態系中，提供客戶客製化的AI智慧軟硬整合解決方案。隨著製程的複雜度越來越高與良率的挑戰越來越大，生產過程中（In Process）的即時檢測與判斷成為重要課題，竹陞的產品掌握關鍵技術，協助客戶達成「智慧製造」的願景。

竹陞科技5日股價逆勢上漲11元，成交量557張，收727元。

營收 AI

延伸閱讀

矽格10月營收17.2億元 創近3年新高

創意10月營收寫單月新高 年增達150.6% 本季營收創高可期

環球晶：矽晶圓需求兩極化 人工智慧應用熱 成熟製程保守

jpp 10月營收月增15% 台燿微增

相關新聞

崑鼎第3季季增23% 優化結構

崑鼎（6803）昨（4）日公告第3季歸屬母公司業主淨利3.91億元，季增23.73%，年增10.76%，每股純益5.38...

邑錡9月 EPS 0.03元 軍工題材燒

縮時攝影機大廠邑錡（7402）近期股價波動劇烈，遭列注意股票，昨（4）日應主管機關要求，公布自結9月稅後純益112萬元，...

友輝第3季 EPS 2.38元 甩虧損陰霾

光學膜廠友輝（4933）昨（4）日公布第3季財報擺脫匯損干擾，單季稅後純益1.95億元，走出第2季虧損陰霾，年增91.1...

智聯服務第3季 EPS 4.42元 宏碁資訊3.55元

宏碁集團旗下子公司財報陸續公布，智聯服務（6751）、宏碁資訊皆繳出獲利佳績，智聯服務第3季稅後純益9,805萬元，季增...

大宇資改名 迎接新時代

遊戲大廠大宇資（6111）近年積極展開併購策略，集團布局涵蓋遊戲、半導體、重電、資安與第三方支付等市場，內部決定更改公司...

佳總8月每股虧0.08元

LED散熱鋁基板大廠佳總（5355）昨（4）日公告，依據主管機關要求，因股價異常公布自結，自結8月每股虧損0.08元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。