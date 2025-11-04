快訊

老牌遊戲商大宇資將改公司名稱 董座內部信揭未來動向

謝侑芯最後接觸的關鍵人物...黃明志全面通緝中！警方證實：相信他已潛逃

神準財報／前3季 EPS 4.87元、賺贏去年全年 啟動生產「不集中」布局

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

網通廠神準（3558）董事會4日通過第3季季報，每股純益1元，較上季衰退，累計前3季每股純益來到4.87元，賺贏去年全年的4.71元。

神準第3季單季營收35.97億元，季減9.4%，年增21.9%，營業毛利5.35億元，毛利率14.86%，低於上季15.8%及去年同期19.33%，營業利益5,665萬元，季減48%，年減64.6%，歸屬母公司業主淨利5,927萬元，季減22%，年減2.4%，每股純益1元。

累計前3季神準營收115.59億元，年增38.8%，毛利率16.23%，略低於去年同期16.48%，營業利益3.87億元，年增56.7%，歸屬母公司業主淨利2.88億元，年增110%，每股純益4.87元，賺贏去年全年。

神準近年積極布局運算網路及AI布局，攜手英特爾打造網路加速卡，並推出伺服器、AI邊緣伺服器、智慧網卡（SmartNIC）、加速卡（AI Accelerator）、網路安全防火牆（SD-WAN）等，未來積極搶進企業及挖礦等AI應用。 

此外，過去北美洲占神準營收比重88%，近期強化印度及日本市場布局，降低單一市場風險，更啟動全球化生產「不集中」布局，為分散地緣風險，降低對單一地區依賴，擴大印度與東南亞生產基地，今年第4季，越南生產基地移轉，墨西哥及美國在地製造計畫也將啟動。

法人看好，神準布局AI邊緣運算、伺服器及高速網路以確保未來2至3年成長動能。

神準 布局

延伸閱讀

台特化財報／前三季 EPS 2.69元 半導體特用氣體、併購事業雙引擎助攻

正基財報／第3季轉盈 EPS 1.01元、賺贏上半年 搶進人形機器人等商機

印度成功發射4400公斤衛星 放眼首趟載人太空任務

世界先進財報／第3季 EPS 0.91元 營收成長擴產加碼260億、股價走強

相關新聞

5檔新股抽籤紅包來了！報酬率逾5成有2檔 抽中這檔可賺18.65萬元

台股頻頻創新高， 新股抽籤也熱呼呼，11月5日起將有5檔準上市櫃股將辦理公開申購，以4日興櫃收盤價計算，有2檔報酬率超過...

世界第3季每股純益0.91元 本季營收因季節因素下滑但代工價仍上漲

晶圓代工廠世界先進（5347）今日公布公布2025年第3季財報 ，受惠平均銷售單價季增2%，單季歸屬母公司純益17.03...

華豫寧競拍開跑 11月21日掛牌

華豫寧（6474）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣4208張，競拍底價26.5元，最高投標張數536張，暫定承銷價31....

全家餐飲 前三季EPS 5.05元

全家餐飲（7708）昨（3）日公布第3季財報營收7.12億元，年增12.1%，稅後純益4,987.8萬元，年增20.87...

安勤衝刺智慧醫療布局

工業電腦廠安勤（3479）搶攻智慧醫療商機，將參加全球最大醫療設備展「MEDICA 2025」，與合作夥伴鈦隼、西柏及子...

順達Q3每股純益 1.57元 擎邦1.22元

【記者吳凱中／台北報導】電池模組廠順達（3211）昨（3）日公布第3季財報，受惠伺服器BBU業務持續增長，單季毛利率、營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。