神準財報／前3季 EPS 4.87元、賺贏去年全年 啟動生產「不集中」布局

網通廠神準（3558）董事會4日通過第3季季報，每股純益1元，較上季衰退，累計前3季每股純益來到4.87元，賺贏去年全年的4.71元。

神準第3季單季營收35.97億元，季減9.4%，年增21.9%，營業毛利5.35億元，毛利率14.86%，低於上季15.8%及去年同期19.33%，營業利益5,665萬元，季減48%，年減64.6%，歸屬母公司業主淨利5,927萬元，季減22%，年減2.4%，每股純益1元。

累計前3季神準營收115.59億元，年增38.8%，毛利率16.23%，略低於去年同期16.48%，營業利益3.87億元，年增56.7%，歸屬母公司業主淨利2.88億元，年增110%，每股純益4.87元，賺贏去年全年。

神準近年積極布局運算網路及AI布局，攜手英特爾打造網路加速卡，並推出伺服器、AI邊緣伺服器、智慧網卡（SmartNIC）、加速卡（AI Accelerator）、網路安全防火牆（SD-WAN）等，未來積極搶進企業及挖礦等AI應用。

此外，過去北美洲占神準營收比重88%，近期強化印度及日本市場布局，降低單一市場風險，更啟動全球化生產「不集中」布局，為分散地緣風險，降低對單一地區依賴，擴大印度與東南亞生產基地，今年第4季，越南生產基地移轉，墨西哥及美國在地製造計畫也將啟動。

法人看好，神準布局AI邊緣運算、伺服器及高速網路以確保未來2至3年成長動能。