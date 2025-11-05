碳盤查宣導 反應熱烈

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心與證交所、期交所及集保結算所近日辦理「溫室氣體盤查實作宣導會」，以協助資本額50億元以下（第三階段）上市櫃公司，順利於明年首次依「上市櫃公司永續發展路徑圖」完成2025年個體公司碳盤查資訊申報。

櫃買中心表示，為擴大宣導效益，此次宣導會首度採實體及線上直播方式同步進行，獲得約2,000位現場及線上與會的公司代表熱烈迴響。

「溫室氣體盤查實作宣導會」主題豐富，會中邀請勤業眾信聯合會計師事務所代表就「永續發展路徑圖」及「我國接軌IFRS永續揭露準則」中的溫室氣體盤查揭露規範進行說明。這次宣導會結束後將錄製剪輯影音檔，放置於「上櫃公司入口網」（https://portal.tpex.org.tw/）之「溫室氣體盤查」頁籤項下之「宣導資訊」及接軌IFRS永續揭露準則專區之「宣導專區」。

櫃買中心 期交所

