快訊

太子集團9年在台洗錢45億 北檢聲押禁見台籍最高階幹部辜淑雯

鳳凰颱風估今生成 吳德榮：各國預測路徑皆在台灣附近北轉

期貨商論壇／黃金期 樂觀看待

經濟日報／ 記者周克威整理
黃金示意圖。 路透
黃金示意圖。 路透

近期黃金期貨價格在明顯回調後，出現止跌、多空震盪跡象，從最低點3,901.4美元，彈至4,059.7美元，接近3%的振幅，短期市場情緒受到中國大陸在11月1日起取消黃金稅收優惠政策的部分影響，以及聯準會主席鮑爾在10月月底利率決策會議後，對12月降息看法，出現轉趨鷹派的暗示，加上美中貿易衝突在APEC的川習會後，出現和緩跡象，導致黃金期貨短線承壓。

但就總體經濟而言，國際市場對黃金後市看法依舊樂觀，受黃金ETF的持續增長與各國央行對實物需求穩定，黃金價格有望在2026年觸底反彈走回上行趨勢。而近期金價的回調有助於緩解市場過熱情緒，使市場倉位結構更為健康。

10月30日世界黃金協會發布的報告顯示，第3季全球黃金總需求年增3%、至1,313噸，是世界黃金協會有該統計數據以來，最高的季度需求總量的紀錄。

特別是全球黃金ETF總持股大幅增加，整體而言，雖然短期金價受到政策與技術面影響出現震盪，但在降息循環、各國央行與ETF持續買盤及全球不確定性支撐下，黃金的長期上行趨勢目前依然被樂觀看待。（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 金價 ETF

延伸閱讀

翁章梁：嘉科園區擴建案核定 嘉縣邁入黃金10年

00878、0056終止降息…00919再配0.54元機會不低？柴鼠：006208要注意二代健保

臺銀：三因素牽動金價

陸黃金政策收緊 業者採購成本估增7% 珠寶股碎了

相關新聞

崑鼎第3季季增23% 優化結構

崑鼎（6803）昨（4）日公告第3季歸屬母公司業主淨利3.91億元，季增23.73%，年增10.76%，每股純益5.38...

邑錡9月 EPS 0.03元 軍工題材燒

縮時攝影機大廠邑錡（7402）近期股價波動劇烈，遭列注意股票，昨（4）日應主管機關要求，公布自結9月稅後純益112萬元，...

友輝第3季 EPS 2.38元 甩虧損陰霾

光學膜廠友輝（4933）昨（4）日公布第3季財報擺脫匯損干擾，單季稅後純益1.95億元，走出第2季虧損陰霾，年增91.1...

智聯服務第3季 EPS 4.42元 宏碁資訊3.55元

宏碁集團旗下子公司財報陸續公布，智聯服務（6751）、宏碁資訊皆繳出獲利佳績，智聯服務第3季稅後純益9,805萬元，季增...

大宇資改名 迎接新時代

遊戲大廠大宇資（6111）近年積極展開併購策略，集團布局涵蓋遊戲、半導體、重電、資安與第三方支付等市場，內部決定更改公司...

佳總8月每股虧0.08元

LED散熱鋁基板大廠佳總（5355）昨（4）日公告，依據主管機關要求，因股價異常公布自結，自結8月每股虧損0.08元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。