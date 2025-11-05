期貨商論壇／黃金期 樂觀看待

近期黃金期貨價格在明顯回調後，出現止跌、多空震盪跡象，從最低點3,901.4美元，彈至4,059.7美元，接近3%的振幅，短期市場情緒受到中國大陸在11月1日起取消黃金稅收優惠政策的部分影響，以及聯準會主席鮑爾在10月月底利率決策會議後，對12月降息看法，出現轉趨鷹派的暗示，加上美中貿易衝突在APEC的川習會後，出現和緩跡象，導致黃金期貨短線承壓。

但就總體經濟而言，國際市場對黃金後市看法依舊樂觀，受黃金ETF的持續增長與各國央行對實物需求穩定，黃金價格有望在2026年觸底反彈走回上行趨勢。而近期金價的回調有助於緩解市場過熱情緒，使市場倉位結構更為健康。

10月30日世界黃金協會發布的報告顯示，第3季全球黃金總需求年增3%、至1,313噸，是世界黃金協會有該統計數據以來，最高的季度需求總量的紀錄。

特別是全球黃金ETF總持股大幅增加，整體而言，雖然短期金價受到政策與技術面影響出現震盪，但在降息循環、各國央行與ETF持續買盤及全球不確定性支撐下，黃金的長期上行趨勢目前依然被樂觀看待。（永豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）