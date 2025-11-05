期貨商論壇／微型那指期 觀望

微型那斯達克指數10月底至今呈橫盤震盪，隨七大科技股已陸續公布財報，投資人將暫時面對經濟數據、財報數據真空期，建議先觀察10日均線的多空攻防，作為微型那斯達克期貨下一步盤勢判斷依據。

美國總統川普4月開始加徵關稅，雖經濟學家認為消費者物價指數和個人消費指數等常見的通膨指標不會大幅飆升，但預期關稅將使這些指標在原本應該走低的時候保持在高位。儘管9月通膨數據低於預期，給予聯準會在10月採取降息1碼的空間，但也有聯準會官員表示，不支持聯準會的降息決定，均更傾向於維持利率不變。投資人減少對12月降息的押注，目前僅約65%，而更早之前這一比率達到92%。

外媒統計，11月是S&P 500指數一年中表現最佳月份，儘管紀錄顯示年末的最後二個月通常具有季節性的上漲因素，但聯準會是否維持降息路徑仍將左右投資人情緒。投資人對大型科技公司獲利前景的疑慮、以及對人工智慧基礎建設過度支出的擔憂均有所緩解，亞馬遜旗下雲端運算部門AWS的營收爆發成長，顯示企業需求強勁，圍繞AI的題材仍是市場上行主要動力。（凱基期貨提供）

