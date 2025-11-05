台指期 外資保守布局

台股昨（4）日開高走低，終場指數下跌218點收28,116點；台指期下跌224點至28,117點，正價差0.44點，外資未平倉淨空單減少38口至27,842口。期貨商表示，基本面展望仍正向，但估值已提前反映樂觀情境，缺乏新的推升因素，市場傾向等待新訊號，如AI投資的實質回報、聯準會政策方向轉變或明年企業財測。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加520口至6,843口，其中外資淨空單減少38口至27,842口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少31口至10,463口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI大於買權OI差距為四千餘口，買權賣權OI總量依舊相當。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權保守，技術面上，台股持續進行橫向震盪整理格局，目前在10月27日多方缺口不破下，短線走勢偏向保守看待。

元富期貨認為，台指期昨日呈開高走低格局，早盤以28,594點改寫歷史新高點，不過逢高賣壓隨之而來，終場指數由紅翻黑、以黑K棒留上影線作收，日K連四黑。目前指數維持多頭排列，且均線持續向上走升，整體偏多架構沒有遭到破壞，下方月線為重要多空分水線。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，11月第一周周三結算的大量區買權OI落在28,500點，賣權最大OI落在28,000點，月買權最大OI落在29,000點，月賣權最大OI落在26,000點；外資台指期買權淨金額3.37億元、賣權淨金額-0.27億元，整體選擇權籌碼面偏空。