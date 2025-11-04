台特化財報／前三季 EPS 2.69元 半導體特用氣體、併購事業雙引擎助攻

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

半導體體用氣體供應商台特化（4772）3日公告第3季財報，前三季稅後純益3.97億元、年增55.7%，每股純益（EPS）2.69元。據公告數字概算，台特化第3季稅後純益1.78億元，年增80%，每股純益1.2元。台特化指出，除併購泓潔科技致營收大增外，第3季主要產品特用氣體營收表現亦佳，明年成長趨勢，更加值得期待。

台特化表示，第3季獲利年增逾八成，主因為8月起併入泓潔科技，大幅推升營收；在主要產品特用氣體部分，第3季營收與第2季差距不大，10月特用氣體營收，更較9月略有成長。10月營收具體數字，將以公告為準。

展望未來，台特化指出，泓潔科技營收從8月開始認列，明年可望貢獻更多營收。而旗下用於半導體乾式蝕刻製程的無水氟化氫（AHF）產品，於今年上半年通過驗證、營收也開始認列，期待明年訂單的成長空間。此外，目前也持續研發、自製產品，惟新產品尚需認證時間，期待明年能迎來進展。

台特化8月時斥資近30億元，收購弘潔科技65.22%股權，跨入半導體設備清洗業務。台特化指出，泓潔科技主營半導體設備零組件超高潔淨清洗（UHP）及表面精密加工，2024年零件清洗與表面精密加工營收約15.4億元，且據估算，2024年弘潔營收在全球UHP市場中，占比達約3.5%，透過提高市占率及持續開發新品項，看好泓潔未來可持續成長。

