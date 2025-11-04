正基財報／第3季轉盈 EPS 1.01元、賺贏上半年 搶進人形機器人等商機

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

專業無線通訊模組設計廠商正基科技（6546）董事會4日通過第3季財報，單季每股純益1.01元，較上季轉虧為盈，賺贏上半年累計每股純益0.71元，累計前3季每股純益1.72元。

正基第2季受新台幣升值的匯兌損失影響，業外損失1.02億元，單季每股淨損0.26元，為掛牌以來首次呈現虧損。第3季營收5.36億元，季減12.3%，年減16.9%，營業毛利1.28億元，毛利率23.88%，高於上季22.4%及去年同期的20.9%，營業利益4,900萬元，季減29%，年減23%，歸屬母公司業主淨利6,700萬元，較第2季淨損1,700萬元轉虧為盈，年增52.3%，每股純益1.01元，單季賺贏上半年的0.71元。

累計前3季正基營收17.46億元，年減1.4%，營業毛利4.06億元，毛利率的23.25%，高於去年同期20.2%，營業利益1.8億元，年增23.3%，歸屬母公司業主淨利1.15億元，年減31.95%，每股純益1.72元，低於去年同期2.55元。

正基近年積極擴大5G RedCap、AIoT、工業應用、車用電子及邊緣運算等領域布局，搶進非消費電子及人形機器人等應用商機。

正基主要合作晶片夥伴包含博通、高通、聯發科、新思，正基攜手晶片業者打造完整無線及5G通訊解決方案，無線網路是正基核心產品，已從WiFi 6走向6E、7，未來要跨向8，近年更跨足5G RedCap，未來可望成為全球行動模組主流，可應用在穿戴裝置、智慧城市、智慧醫療等。

此外，正基也搶進車用市場及車用充電樁，預估2030年有一半新車都會內建5G，已打入正式車規產品的一線車廠，此外，隨著電動車生態系的成熟，充電樁無線模組也是持續成長，全球關注人形機器人、寵物機器人等也是未來發展關鍵，隨著AIoT持續成長，可望推升正基營運穩定向上。

