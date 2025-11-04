弘塑財報／第3季 EPS 10.4元、前三季26.19元 首度單季賺超過一個股本

半導體設備商弘塑（3131）於4日公布第3季財報，獲利表現創新高，每股純益為10.4元，首度單季賺進超過一個股本，累計前三季每股純益達26.19元。

弘塑第3季合併營收14.93億元，季減8.3％，年增50.6％，為歷史次高表現；前三季合併營收43.64億元，年增53％。

弘塑第3季歸屬母公司業主淨利為3.03億元，季增47.5％、年增40.1％，站上單季歷史高峰，每股純益為10.4元，累計前三季歸屬母公司業主淨利為7.65億元，年增28.7％，每股純益為26.19元。

在設備業務方面，弘塑先前提到，受惠於2.5D／3D等先進封裝需求旺盛，今年相關接單力道強勁，現階段產能維持滿載的狀態，設備訂單能見度已經排到2026年上半年，關鍵機台的交期長達數個月。

關於今年的設備出機總量，弘塑預期將介於150台至200台之間，而明年的出機量，依照其掌握的客戶訂單預測，有機會與今年相當。弘塑已擴充二廠設備生產量能，可減少因外包導致成本上升的情形。

在化學品產能擴充方面，新廠預計初步將先增加50％產能，對於危險化學品倉儲量能方面，也已編列預算要著手投入布建。

弘塑同時布局半導體設備與化學品等領域，法人認為，該公司今年營收、獲利都有機會挑戰新高。