大田財報／第3季 EPS 1.7元 淨賺1.42億元、年增55.5% 接單已達滿載

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

高爾夫球具代工大廠大田（8924）4日公布第3季財報，單季稅後純益為1.42億元，年增55.5%，每股純益1.7元；累計今年前三季獲利3.35億元，每股純益4.01元。該公司並指出，目前接單已達滿載水準，下半年一定會比上半年好。

大田指出，因應美系品牌商希望降低地緣風險的期盼，該公司去年啟動越南投資案，除規劃以自購的6萬多平方公尺土地，興建2棟樓地板面積各有2萬多平方公尺的A廠外，並租用同工業區內一座B廠現有廠房營運。

其中，B廠今年6月完成設備安裝，7月進行試營運後，8月開始為美系品牌商出貨新品，預計每月最高產能為10萬支，而隨著客戶需求正提升出貨量，挹注營收表現。

第3季營收達13.59億元，年增8%，加上生產成本控制得宜，毛利率由去年同期的14.5%增至19.3%，推升整體獲利表現。單季稅後純益為1.42億元，年增55.5%，每股純益1.7元；累計今年前三季獲利3.36億元，每股純益4.01元。

而目前該公司中國大陸和越南產能均達滿載水準，第4季營運表現可期，以10月營收來看，單季為4.75億元，年增41.8%，累計今年前十月營收達37.19億元，年減6.9%。

營收 每股純益

