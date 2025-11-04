快訊

藝人閃兵案再添1大咖！金鐘獎影帝薛仕凌至新北檢自首30萬交保

還沒逮到人！馬國警方證實「黃明志沒官方出境紀錄」全力追緝中

獨／中選會任期屆滿即恢復黨籍 李進勇證實：按民進黨規定是正常流程

櫃買中心更新英文重大訊息申報範例 助上櫃公司提升英文資訊揭露品質

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心表示，為持續協助上櫃公司發布英文重大訊息，暨提升其自願發布英文重大訊息之意願，已改版「上櫃公司重大訊息常用英文詞彙及英文申報範例」，並置於上櫃公司入口網及櫃買市場業務宣導網站，提供上櫃公司參考。

櫃買中心說明，為加速本國資本市場雙語化及提升國際能見度，櫃買中心自2020年起，依上櫃公司資本額或外資持股比例條件，循序要求上櫃公司同步發布中、英文重大訊息，目前最近一年度實收資本額達新臺幣6億元以上或最近會計年度召開股東常會其股東名簿記載之外資及陸資持股比率合計達30%以上之上櫃公司已全面適用。

因近年重大訊息規定歷經多次修訂，為持續精進上櫃公司英文資訊揭露品質，業依現行法規修訂「上櫃公司重大訊息常用英文詞彙及英文申報範例」，並置於上櫃公司入口網（上櫃公司業務資訊>教育宣導>其他參考資料>英文重大訊息及資訊申報參考範例）及櫃買市場業務宣導網站（上櫃/興櫃公司/債券發行人專區>教育宣導>英文重大訊息及資訊申報參考範例），歡迎上櫃公司多加參考利用。此外，鼓勵興櫃公司提早與國際接軌，亦歡迎興櫃公司參考此申報範例自願發布英文重大訊息。

櫃買中心 興櫃

延伸閱讀

玉山金（2884）遭批「摸黑交易」併三商壽！網笑：要上車還逃命？

三商壽招親遲遲不定引發股價震盪 金管會關注

玉山金併三商壽 急發重訊

投資線上論壇 外資按讚

相關新聞

5檔新股抽籤紅包來了！報酬率逾5成有2檔 抽中這檔可賺18.65萬元

台股頻頻創新高， 新股抽籤也熱呼呼，11月5日起將有5檔準上市櫃股將辦理公開申購，以4日興櫃收盤價計算，有2檔報酬率超過...

世界第3季每股純益0.91元 本季營收因季節因素下滑但代工價仍上漲

晶圓代工廠世界先進（5347）今日公布公布2025年第3季財報 ，受惠平均銷售單價季增2%，單季歸屬母公司純益17.03...

華豫寧競拍開跑 11月21日掛牌

華豫寧（6474）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣4208張，競拍底價26.5元，最高投標張數536張，暫定承銷價31....

全家餐飲 前三季EPS 5.05元

全家餐飲（7708）昨（3）日公布第3季財報營收7.12億元，年增12.1%，稅後純益4,987.8萬元，年增20.87...

安勤衝刺智慧醫療布局

工業電腦廠安勤（3479）搶攻智慧醫療商機，將參加全球最大醫療設備展「MEDICA 2025」，與合作夥伴鈦隼、西柏及子...

順達Q3每股純益 1.57元 擎邦1.22元

【記者吳凱中／台北報導】電池模組廠順達（3211）昨（3）日公布第3季財報，受惠伺服器BBU業務持續增長，單季毛利率、營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。