櫃買中心更新英文重大訊息申報範例 助上櫃公司提升英文資訊揭露品質

櫃買中心表示，為持續協助上櫃公司發布英文重大訊息，暨提升其自願發布英文重大訊息之意願，已改版「上櫃公司重大訊息常用英文詞彙及英文申報範例」，並置於上櫃公司入口網及櫃買市場業務宣導網站，提供上櫃公司參考。

櫃買中心說明，為加速本國資本市場雙語化及提升國際能見度，櫃買中心自2020年起，依上櫃公司資本額或外資持股比例條件，循序要求上櫃公司同步發布中、英文重大訊息，目前最近一年度實收資本額達新臺幣6億元以上或最近會計年度召開股東常會其股東名簿記載之外資及陸資持股比率合計達30%以上之上櫃公司已全面適用。

因近年重大訊息規定歷經多次修訂，為持續精進上櫃公司英文資訊揭露品質，業依現行法規修訂「上櫃公司重大訊息常用英文詞彙及英文申報範例」，並置於上櫃公司入口網（上櫃公司業務資訊>教育宣導>其他參考資料>英文重大訊息及資訊申報參考範例）及櫃買市場業務宣導網站（上櫃/興櫃公司/債券發行人專區>教育宣導>英文重大訊息及資訊申報參考範例），歡迎上櫃公司多加參考利用。此外，鼓勵興櫃公司提早與國際接軌，亦歡迎興櫃公司參考此申報範例自願發布英文重大訊息。