5檔新股抽籤紅包來了！報酬率逾5成有2檔 抽中這檔可賺18.65萬元

台股頻頻創新高， 新股抽籤也熱呼呼，11月5日起將有5檔準上市櫃股將辦理公開申購，以4日興櫃收盤價計算，有2檔報酬率超過5成，其中，和碩「小金孫」永擎（7711）新股紅包最誘人，報酬率達69.58%，抽中可望獲利18.65萬元，嘉實（3158）報酬率52.5%，中籤可賺4.2萬元。

嘉實預定11月17日上櫃掛牌，11月5~7日辦理公開申購，11月11日抽籤，承銷張數660張，承銷價80元；以4日興櫃收盤價122元計算，抽中可望獲利4.2萬元，報酬率52.5%。

嘉實深耕金融資訊服務領域多年，為台灣金融資訊服務企業的第一品牌，結合投資智慧與資訊技術，研發出國內第一個自製程式交易平台「XQ全球贏家」，具備盤後數據、即時報價、海外行情、程式交易等功能；嘉實連續20年營運呈穩定正向趨勢，2024年營收9.45億元，稅後純益1.92億元，EPS 7.32元，創歷史新高。

萊德光電-KY（7717）預計11月17日掛牌上櫃，11月5~7日辦理公開申購，11月11日抽籤，承銷張數521張，承銷價77元；萊德光電1999年創立，深耕光纖技術領域，專注於高品質光纖通訊被動元件、光纖雷射被動元件、衛星雷射通訊被動元件的研發與製造，並延伸至光纖檢測儀器與光纖元件製造設備的開發。

萊德光電積極拓展美國LED智慧照明市場，透過自有品牌深耕歐美市場，並成功獲得多家國際一線品牌客戶的高度肯定；去年營收6.92億元，毛利率達60.61%，稅後純益7,347萬元，每股純益（EPS）為3.35元；今年累計前9月營收達6.78億元，年增率29.16%。

東方風能（7786）預計11月18日掛牌上市，11月6~10日辦理公開申購，11月12日抽籤，承銷張數3,484張，承銷價168元；以4日興櫃收盤價220元計算，抽中可望獲利5.2萬元，報酬率30.95%。

東方風能專注於離岸風電的工程建設及營運維護，擁有完善船隊安全管理系統與豐富的營運實績，並經多家大型開發商與統包商稽核認可，迅速成為台灣規模最大的離岸海事工程船隊運營商之一。

和碩「小金孫」永擎將在11月19日掛牌上市，11月7~11日進行公開申購，11月13日抽籤，承銷張數1,591張，承銷價268元；以4日興櫃收盤價454.5元計算，抽中可望獲利18.65萬元，報酬率69.58%。

華擎（3515）隸屬和碩集團，永擎為華擎的子公司，等於是和碩的「小金孫」，永擎核心業務為伺服器主機板及系統的開發與銷售，提供多元化的產品及解決方案，產品廣泛應用於高效能運算、大數據、雲端運算、人工智慧、邊緣運算、視覺計算及5G基礎架構等領域。

永擎累計今年前三季營收175.1億元，歸屬於母公司業主淨利5.62億元，每股純益（EPS）為9.3元。展望後市，法人預估，永擎通用型伺服器業績下半年可望成長兩位數百分比，明年有機會延續兩位數百分比的成長率。

半導體零件代理與電子鎖廠商華豫寧（6474）預計11月21日掛牌上櫃，11月11~13日辦理公開申購，11月17日抽籤，承銷張數1,152張，承銷價31.8元；以4日興櫃收盤價40.4元計算，抽中可望獲利8,600元，報酬率27.04%。