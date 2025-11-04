環球晶財報／第3季 EPS 4.12元、前三季10.68元 成熟製程產品復甦緩慢

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）於4日公布第3季財報，獲利季增逾一成，每股純益為4.12元，但前三季獲利年減逾四成，每股純益為10.68元。

環球晶第3季合併營收144.93億元，季減9.5％、年減8.7％，毛利率為18.4％，季減7.4個百分點、年減11.6個百分點，稅後淨利19.69億元，季增17.1％、年減33.3％，每股純益為4.12元。

環球晶累計前三季合併營收460.95億元，年減0.4％，稅後淨利51.07億元，年減45.5％，每股純益為10.68元。

環球晶指出，因部分客戶為降低不確定性風險，提前於第2季拉貨，使得比較基期偏高，第3季營收因此呈現季減。且今年以來匯率波動劇烈，上半年新台幣顯著升值，至8月轉為緩貶。由於環球晶收款以美元為主，匯率變動影響新台幣計價營收換算，致使其業績年增率表現相對平緩，若以美元計算，該公司前三季累計營收為14.8億美元，年增2.4％。

同時，環球晶提到，在全球政經環境仍多變、美國關稅政策與232調查尚未明朗的情況下，終端市場能見度偏低，整體需求仍未明確回升。隨著AI應用快速擴展，帶動高階邏輯與記憶體產品需求，惟成長動能主要集中於AI相關領域，成熟製程產品的復甦步調相對緩慢。

在矽晶圓市場方面，環球晶不諱言，雖然AI需求推升整體半導體營收顯著成長，但晶圓出貨量回升速度較溫和，主要是成熟製程產品需求仍處於低檔，且部分終端庫存去化仍持續中。整體而言，市場已回歸穩健成長軌道。另一方面，關稅顯著帶動各地客戶對在地供應的需求提升，反映客戶對供應鏈穩定與交期可靠度的重視，伴隨著主要客戶加速送樣與產品驗證，美國市場可望成為該公司中長期營運的重要成長動能之一。