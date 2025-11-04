世界法說會／估第4季晶圓出貨季減約6% ASP毛利率回升

世界先進（5347）4日召開法說會公布財報展望，依據展望，世界先進第4季晶圓出貨量將季減約6%至8%之間，產品平均銷售單價ASP與毛利率中位數可望較第3季回升。

世界先進公司發言人黃惠蘭副總經理暨財務長表示，由於季節性需求減緩與供應鏈年底進行庫存調整，在新台幣平均匯率30.2元兌1美元的假設下，預期第4季晶圓出貨量將季減約6%至8%之間；產品平均銷售單價將季增約4%至6%之間；毛利率將約介於26.5%至28.5%之間。另外，經與客戶協商，公司預計將於晶圓收入外，額外認列約占營業收入1%之長期合約收入。

世界先進法說會前已公布民國114年第3季營運報告。世界先進公司第3季合併營收約為新台幣123.49億元，歸屬於母公司業主淨利約為新台幣17.03億元，每股稅後純益約為新台幣0.91元。

世界先進說明，公司民第3季營收約季增加5.6%；歸屬於母公司業主淨利約為新台幣17.03億元，上一季為20.43億元。由於客戶對電源管理產品的需求持續上升，因此，第3季晶圓出貨量較上季增加約7%，產品平均銷售單價季增約2%，毛利率下降1.2個百分點至26.8%。整體而言，第3季營運表現符合民國114年7月29日公司提供的業績展望。