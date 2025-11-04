世界第3季每股純益0.91元 本季營收因季節因素下滑但代工價仍上漲

晶圓代工廠世界先進（5347）今日公布公布2025年第3季財報 ，受惠平均銷售單價季增2%，單季歸屬母公司純益17.03億元，每股純益（EPS）為0.91元。展望本季，受到季節性需求放緩與供應鏈年底庫存盤點影響，公司預期晶圓出貨量將季減約6%至8%，產品平均銷售單價仍可續漲4%至6%，毛利率將維持在26.5%至28.5%區間。若以新台幣30.2元兌1美元的平均匯率假設計，公司預計除常規晶圓收入外，將額外認列約占營業收入1%的長期合約收入。

世界第3季合併營收123.49億元，季增約5.6%，年增約4.6%，創下單季新高，主要受惠於電源管理晶圓需求持續成長，第3季出貨量激增約7%，以美元計價的平均銷售單價上升約2%。

世界第3季毛利率因新台幣兌美元平均匯率升值與生產成本上升，季減1.2個百分點至26.8%，年減約2.2個百分點，整體表現符合公司在7月底預先法說會中的營運預期。

世界總經理尉濟時表示，世界先進今年產能規劃方面，預估2025年全年產能約為343萬4000片8吋晶圓，年增約1%，第4季月產能與第3季相當，維持在29.2萬片。他強調，雖然全球市場仍面臨挑戰，但長期晶圓需求穩健，公司將依既定計畫推動產能擴充。

資本支出方面，世界先進預計2025年全年以現金支付為基礎的資本支出維持在新台幣650至700億元之間，其中約九成用於新加坡12吋廠「VSMC」的建廠與設備購置，該廠已於日前開始設備搬入，預定2026年底試產、2027年正式量產，以強化成熟製程的長期供應能力。其餘不足10%的資本支出將用於現有廠區的維修與設備優化。

在訂單能見度方面，公司受惠於車用、工控與伺服器等領域的電源管理晶圓需求穩定，整體訂單能見度維持約三個月。第三季產能利用率為77%，第四季預計略降至74%至75%。

就產品組合而言，第四季電源管理產品的晶圓需求仍將持續上升，帶動該類產品營收占比進一步提升；反之，面板驅動IC的需求將趨緩，以致0.18微米及更先進製程營收比重略為下降。