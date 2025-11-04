世界法說會／成熟製程復甦！董座方略：庫存修正已提前落底
世界先進（5347）4日召開法說會，董事長暨策略長方略指出，預期第4季庫存修正已落底或提前落底，接下來看AI帶動半導體趨勢，持續PMIC長期耕耘下可望在AI伺服器的運用方面占據好的位置，期望2026年在AI帶動下健康成長。
方略指出，展望2026年，目前各界預期全球經濟成長3.1%，相當於2025年，半導體產業也預期年度高十位數成長擴張，加上客戶積極控制庫存。
他也提到，預期第4季庫存修正已落底或提前落底，接下來看AI帶動半導體趨勢，持續PMIC長期耕耘下可望在AI伺服器的運用方面占據好的位置，期望2026年在AI帶動下健康成長。
若短期來看，方略指出，今年第4季或明年首季來看，庫存修正告一段落與AI展望之下，過往季節較低的因素將相對輕微調整，不會有太大的需求調整。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言