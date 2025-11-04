世界法說會／成熟製程復甦！董座方略：庫存修正已提前落底

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

世界先進（5347）4日召開法說會，董事長暨策略長方略指出，預期第4季庫存修正已落底或提前落底，接下來看AI帶動半導體趨勢，持續PMIC長期耕耘下可望在AI伺服器的運用方面占據好的位置，期望2026年在AI帶動下健康成長。

方略指出，展望2026年，目前各界預期全球經濟成長3.1%，相當於2025年，半導體產業也預期年度高十位數成長擴張，加上客戶積極控制庫存。

他也提到，預期第4季庫存修正已落底或提前落底，接下來看AI帶動半導體趨勢，持續PMIC長期耕耘下可望在AI伺服器的運用方面占據好的位置，期望2026年在AI帶動下健康成長。

若短期來看，方略指出，今年第4季或明年首季來看，庫存修正告一段落與AI展望之下，過往季節較低的因素將相對輕微調整，不會有太大的需求調整。

世界第3季每股純益0.91元 本季營收因季節因素下滑但代工價仍上漲

晶圓代工廠世界先進（5347）今日公布公布2025年第3季財報 ，受惠平均銷售單價季增2%，單季歸屬母公司純益17.03...

華豫寧競拍開跑 11月21日掛牌

華豫寧（6474）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣4208張，競拍底價26.5元，最高投標張數536張，暫定承銷價31....

全家餐飲 前三季EPS 5.05元

全家餐飲（7708）昨（3）日公布第3季財報營收7.12億元，年增12.1%，稅後純益4,987.8萬元，年增20.87...

安勤衝刺智慧醫療布局

工業電腦廠安勤（3479）搶攻智慧醫療商機，將參加全球最大醫療設備展「MEDICA 2025」，與合作夥伴鈦隼、西柏及子...

順達Q3每股純益 1.57元 擎邦1.22元

【記者吳凱中／台北報導】電池模組廠順達（3211）昨（3）日公布第3季財報，受惠伺服器BBU業務持續增長，單季毛利率、營...

集雅社Q3每股純益 0.56元 中電0.12元

【記者籃珮禎／台北報導】集雅社（2937）昨（3）日公告第3季稅後純益2,444.9萬元，季增60.33%，年增4.42...

