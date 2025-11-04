華豫寧競拍開跑 11月21日掛牌

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
華豫寧董事長連智民。記者簡永祥／攝影
華豫寧董事長連智民。記者簡永祥／攝影

華豫寧（6474）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣4208張，競拍底價26.5元，最高投標張數536張，暫定承銷價31.8元。競拍時間為11月6日至10日，11月12日開標；11月11日至13日辦理公開申購，11月17日抽籤，預計11月21日掛牌。

法人最新報告指出，該公司近年在代理電子零件穩健基礎上，加速發展自有物聯網（IoT）智能門鎖與智慧建築系統，透過「雙引擎驅動模式」，營運結構逐步轉型，進而推升毛利與營運動能。

華豫寧2023年營收為新台幣40.32億元，但在代理零件業務穩健與IoT產品持續放量帶動下，2024年提升至40.94億元，今年上半年營收則來到19.68億元。董事長連智民表示，受惠產品組合改變，IoT產品比重逐漸增加，整體毛利率也從2023年的16.28%穩健成長至今年上半年的22.28%，顯示高毛利IoT產品線已成為推升獲利的重要關鍵。

華豫寧IoT智慧產品涵蓋感應電子鎖、Smart Home、廠辦門禁、飯店系統等，並以自有品牌「WAFERLOCK 維夫拉克」行銷全球，客群橫跨建設公司、飯店集團、ODM 製造商與消費端市場，是公司中長期成長的主力引擎。

法人表示，近年來華豫寧已從穩健型電子零件通路商，逐步轉型為具高毛利結構的智慧安防品牌廠。透過MCU產品代理大中華通路優勢、DSR/BI數據化管理與自有品牌擴張，營運體質與獲利能力持續強化。

