桓鼎9月自結虧轉盈 EPS 達0.03元

桓鼎-KY（5543）3日有價證券於集中交易市場達注意交易資訊標準，故主管機關要求公布2025年9月自結合併營收為2.76億元，年減13.02％，稅前淨利239萬元，稅後淨利歸屬母公司業主156萬元，每股稅後盈餘(EPS)為0.03元，皆較去年同期呈現虧轉盈表現。

桓鼎2025年第3季自結合併營收7.61億元，稅前淨損2,022萬元，稅後淨損歸屬母公司業主2,961萬，每股稅後虧損0.65元。

桓鼎9月自結損益轉盈，受惠中國大陸內銷金屬建材業務訂單認列組合優化，收斂集團整體營運虧損包袱，同時桓鼎仍積極全力衝刺綠能事業轉型，包括旗下新型分散式儲能牆系統B.E.S.T (Buima Energy Storage Tile)在歐洲市場推進順利，預計於年底前於荷蘭地區新增兩座EV充電示範案場，持續提升儲能牆系統產品於海外能見度與應用場域，再加上應用於智慧穿戴裝置、低軌衛星等電池模組應用訂單陸續放量，挹注整體營運良好成長動能。