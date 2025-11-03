快訊

國道1號嚴重車禍…6輛發生事故女子下車 遭遊覽車追撞困車底命危

獨／基層反彈怕了？才喊勤務回歸正常 台中市消防局「禁調休」突取消

控訴寶佳突襲！中工再揪疑點：人頭買股、規避申報

桓鼎9月自結虧轉盈 EPS 達0.03元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

桓鼎-KY（5543）3日有價證券於集中交易市場達注意交易資訊標準，故主管機關要求公布2025年9月自結合併營收為2.76億元，年減13.02％，稅前淨利239萬元，稅後淨利歸屬母公司業主156萬元，每股稅後盈餘(EPS)為0.03元，皆較去年同期呈現虧轉盈表現。

桓鼎2025年第3季自結合併營收7.61億元，稅前淨損2,022萬元，稅後淨損歸屬母公司業主2,961萬，每股稅後虧損0.65元。

桓鼎9月自結損益轉盈，受惠中國大陸內銷金屬建材業務訂單認列組合優化，收斂集團整體營運虧損包袱，同時桓鼎仍積極全力衝刺綠能事業轉型，包括旗下新型分散式儲能牆系統B.E.S.T (Buima Energy Storage Tile)在歐洲市場推進順利，預計於年底前於荷蘭地區新增兩座EV充電示範案場，持續提升儲能牆系統產品於海外能見度與應用場域，再加上應用於智慧穿戴裝置、低軌衛星等電池模組應用訂單陸續放量，挹注整體營運良好成長動能。

營收 電池模組 EPS

延伸閱讀

華榮財報／第3季EPS達3.74元、年增暴衝17倍 內外都給「利」

大摩逾1個月3度調降！外資紛紛下調聯發科評等與目標價 原來是這原因

台塑新智能積極參與「表後儲能」標案

營邦9月 EPS 2.24元

相關新聞

和碩「小金孫」永擎要上市了 抽中新股有望大賺21.8萬元

和碩（4938）「小金孫」永擎（7711）將在11月19日掛牌上市，上市前競價拍賣及公開申購將陸續舉辦，11月4~6日先...

全家餐飲財報／第3季EPS 1.96元創單季新高 前三季大賺半個股本

全家餐飲（7708）3日公布第3季財報，單季營收7.12億元，年增12.1%，稅後純益4,987.8萬元，年增20.87...

集雅社財報／百貨最強家電規劃師 前三季獲利8,813萬元再登峰

百貨業精品家電通路品牌集雅社（2937）3日公告第3季財報，單季稅後純益2,444.9萬元，季增60.33%，年增4.4...

精測10月營收4.02億元 月減2.8%

精測（6510）今（3） 日公布 2025 年10月合併營收4.06億元，月減2.8%、年增5.3%；累計今年前十個月合...

元太旗下擎元同步告捷

元太（8069）與友達旗下達擎共同成立的合資公司擎元科技報喜，已於大型電子紙模組市場展現成果，並與日本IT解決方案供應商...

橘子遊戲改版 帶勁

遊戲營運商橘子（6180）本季將展開一連串遊戲改版，藉此衝刺營運，並提前卡位明年農曆年遊戲旺季商機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。