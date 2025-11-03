安勤衝刺智慧醫療布局

工業電腦廠安勤（3479）搶攻智慧醫療商機，將參加全球最大醫療設備展「MEDICA 2025」，與合作夥伴鈦隼、西柏及子公司Bytec Healthcare共同展出。展望後市，在智慧醫療業務續強下，加上漲價效應延續，法人看好安勤本季營收持續成長，全年業績有望創新高。

MEDICA 2025將於2025年11月17至20日於德國登場，安勤展出內容涵蓋手術輔助、複合式手術室、重症照護與AI邊緣運算創新應用。

安勤今年主要成長來自智慧醫療業務，不僅歐洲高階心導管醫療伺服器放量出貨，歐洲醫療設備客戶因應人力短缺，將板卡訂單轉為系統訂單，助益安勤智慧醫療業務今年實現雙位數成長，並提升毛利率。