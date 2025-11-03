快訊

中央公布非洲豬瘟疫調 醫嗆「有說等於沒說」怒批這人最離譜

立院修法納災害天氣…「高溫假」有望！但不會像颱風放整天

吳音寧將掌台肥…張景森憂遲早出事 藍委酸「肥水必落音寧田」

聽新聞
0:00 / 0:00

順達Q3每股純益 1.57元 擎邦1.22元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

【記者吳凱中／台北報導】電池模組廠順達（3211）昨（3）日公布第3季財報，受惠伺服器BBU業務持續增長，單季毛利率、營益率同步走高，本業大賺3.41億元，季增70.5%，年增94.86%，惟業外收益減少，導致稅後純益降至2.39億元，季減59.76%，年減75.28%，每股純益1.57元。

【記者李珣瑛／新竹報導】擎邦（6122）昨（3）日公布第3季毛利率14.64%，季增0.51個百分點，年增1.06個百分點；稅後純益9,411.8萬元，季增12%，年增1.8%，每股純益1.22元。

擎邦前三季毛利率14.6%，年增1.45個百分點；稅後純益2.67億元，年減0.7%，每股純益3.44元。

毛利率 每股純益

延伸閱讀

順達前3季每股賺6.53元年減6成 本業仍成長

新竹十八尖山公廁多間故障逾月 市府允改善

生活壓力大恐增皮蛇風險！?　 新竹人請注意

新竹男帶牛肉堡看電影…威秀影城提醒「不適合帶入」 他報案申訴

相關新聞

全家餐飲 前三季EPS 5.05元

全家餐飲（7708）昨（3）日公布第3季財報營收7.12億元，年增12.1%，稅後純益4,987.8萬元，年增20.87...

安勤衝刺智慧醫療布局

工業電腦廠安勤（3479）搶攻智慧醫療商機，將參加全球最大醫療設備展「MEDICA 2025」，與合作夥伴鈦隼、西柏及子...

順達Q3每股純益 1.57元 擎邦1.22元

【記者吳凱中／台北報導】電池模組廠順達（3211）昨（3）日公布第3季財報，受惠伺服器BBU業務持續增長，單季毛利率、營...

集雅社Q3每股純益 0.56元 中電0.12元

【記者籃珮禎／台北報導】集雅社（2937）昨（3）日公告第3季稅後純益2,444.9萬元，季增60.33%，年增4.42...

永信建單月下滑54%

永信建（5508）昨（3）日公告10月營收，單月為1.73億元，年減54.3%，月減43.4%。公司規劃明年上下半年各有...

長聖營收 衝出最強10月

長聖（6712）昨（3）日公告10月合併營收1.11億元，月增22%、年增12%，改寫最強10月營收，顯示營運動能持續增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。