快訊

中央公布非洲豬瘟疫調 醫嗆「有說等於沒說」怒批這人最離譜

立院修法納災害天氣…「高溫假」有望！但不會像颱風放整天

吳音寧將掌台肥…張景森憂遲早出事 藍委酸「肥水必落音寧田」

台特化上季 EPS 1.2元 進軍國際

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

台特化（4772）昨（3）日公告前三季稅後純益3.97億元、年增55.7%，每股純益（EPS）2.69元。概算台特化第3季稅後純益1.78億元，年增80%，每股純益1.2元。

台特化去年下半年正式推出蝕刻特氣產品AHF，並自2025年上半年通過客戶驗證，開始貢獻營收和獲利，為公司在高階蝕刻氣體布局邁出關鍵一步。

展望未來，法人認為，台特化透過持續推進國際布局，將滿足先進製程對高品質氣體材料日益增加的需求。同時，也將深化與策略夥伴的合作關係，強化產業供應鏈韌性與創新競爭力，為全球客戶提供更安全、高效、穩定的解決方案。

另外，市場指出，為加速擴展營運版圖並強化先進製程市場的布局，台特化斥資近30億元收購弘潔科技65.22%股權，將進一步強化該公司於全球半導體產業供應鏈中的競爭優勢，該案已於8月5日完成交易。

弘潔科技納入台特化合併報表之子公司，董事長徐秀蘭接任弘潔科技董事長，帶領團隊擴大半導體先進客戶群製程產品及服務，進一步強化該公司於全球半導體產業供應鏈中的競爭優勢。

弘潔科技專注於高階設備零件超潔淨（UHP）清洗及檢測、表面精密加工（coating）及再生新領域，涵蓋多家國際知名設備大廠，深受國內晶圓大廠的高度肯定，與台特化現有產品線高度互補。

董事長 半導體 布局

延伸閱讀

創新高速冷卻與熱傳技術 曾修暘獲吳大猷紀念獎

先進製程報價看漲？ 台積電最新說法來了

日股 ETF 揮出紅不讓 00951、00954等商品波段漲逾九成

環球晶義大利諾瓦拉12吋廠啟用 成為歐洲第一條12吋矽晶圓產線

相關新聞

全家餐飲 前三季EPS 5.05元

全家餐飲（7708）昨（3）日公布第3季財報營收7.12億元，年增12.1%，稅後純益4,987.8萬元，年增20.87...

安勤衝刺智慧醫療布局

工業電腦廠安勤（3479）搶攻智慧醫療商機，將參加全球最大醫療設備展「MEDICA 2025」，與合作夥伴鈦隼、西柏及子...

順達Q3每股純益 1.57元 擎邦1.22元

【記者吳凱中／台北報導】電池模組廠順達（3211）昨（3）日公布第3季財報，受惠伺服器BBU業務持續增長，單季毛利率、營...

集雅社Q3每股純益 0.56元 中電0.12元

【記者籃珮禎／台北報導】集雅社（2937）昨（3）日公告第3季稅後純益2,444.9萬元，季增60.33%，年增4.42...

永信建單月下滑54%

永信建（5508）昨（3）日公告10月營收，單月為1.73億元，年減54.3%，月減43.4%。公司規劃明年上下半年各有...

長聖營收 衝出最強10月

長聖（6712）昨（3）日公告10月合併營收1.11億元，月增22%、年增12%，改寫最強10月營收，顯示營運動能持續增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。