順達前3季每股賺6.53元年減6成 本業仍成長

中央社／ 台北3日電

電池模組廠順達今天公布第3季財報，營收新台幣36.22億元，年增0.86%，歸屬母公司淨利2.38億元，較去年同期大幅縮水75.3%，單季每股純益1.56元。

累計順達今年前3季歸屬母公司淨利9.95億元，年減6成，每股稅後純益6.53元。

順達今年獲利縮水，主因去年有大筆不動產開發利益入帳，墊高比較基期。

本業方面，受惠輝達（NVIDIA）新AI伺服器導入BBU（電池備援電力模組）功能，順達負責供應電池模組，成為受惠者。以第3季為例，順達毛利率16.14%，較去年同期大幅拉升5.41個百分點；象徵本業的營業利益3.4億元，也比去年同期大幅成長94.2%。累計前3季營業利益7.01億元，也年增12.7%。

順達今天也公告10月營收10.04億元，年增30.28%；累計前10月營收102.38億元，年減12.7%。

電池模組 營收

