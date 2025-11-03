全家餐飲財報／第3季EPS 1.96元創單季新高 前三季大賺半個股本

全家餐飲（7708）3日公布第3季財報，單季營收7.12億元，年增12.1%，稅後純益4,987.8萬元，年增20.87%，單季每股純益1.96元，創單季歷史新高。累計前三季營收20.15億元，年增13.2％；稅後淨純益為1.28億，年增22%，每股盈餘5.05元，較去年同期增加0.46元，亦創同期新高。

全家餐飲表示，第3季營運績效主要受惠暑假旺季、父親節與七夕等節慶商機，同時結合展店效益，截至9月底總店數達75店，加上品牌研發新品能力與跨界聯名合作，貢獻第3季整體營收獲利雙成長。

全家餐飲表示，既存店營收成長關鍵，來自於各品牌持續投入研發動能推出新菜，並運用數據驅動管理，提升運營管理效率；跨界聯名部分，大戶屋與營養師團隊共同開發，適合健身族補充蛋白質的定食，bb.q CHICKEN與手遊《絕區零》推出限定聯名套餐，積極拓展新客群。展店部分，大戶屋和IKIGAI燒肉，8月底於台南新光小北門盛大開幕，多元餐飲選擇，成功吸引入店人潮，持續擴大南部市場及擴展潛力區域。

展望後市，全家餐飲看好第4季百貨周年慶檔期續熱，年末聖誕節及跨年等重要節慶來臨，加上普發萬元現金帶動下，內需消費市場和聚餐需求攀升，有益於挹注來客量。同時，第4季陸續有新展店計畫，大戶屋全台店鋪數將突破50店以上，未來亦將持續透過多品牌及深化展店策略，針對不同市場區域進行布局，積極拓展店數擴大餐飲市場版圖，可望為營運持續注入成長新動能。

截至第3季底，全家餐飲旗下共有大戶屋家數49家、bb.q CHICKEN18家、IKIGAI燒肉8家，總店數達75家。