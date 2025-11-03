快訊

偷吃人妻慘痛代價！王子遭全面停止演藝活動 經紀公司聲明曝光

明年要退休…最高法院法官周盈文辦公室昏倒 腦出血等開刀中

39屆吳舜文新聞獎公布入圍名單 聯合報6件作品入圍

暉盛-創11月4日開始上市買賣 前五個交易日無漲跌幅度限制

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所公告，暉盛科技股份有限公司已公開發行普通股股票自11月4日上市開始買賣，暉盛-創（7730）為初次於台灣創新板上市掛牌，其普通股股票自上市買賣日起五個交易日，股票價格採無漲跌幅度限制。

暉盛-創的上市普通股數量為34,631,731股，以及現金增資股款繳納憑證2,165,000股。

證交所將於該股票上市買賣當天以盛大隆重掛牌典禮歡迎暉盛科技股份有限公司加入上市行列，該典禮將於當日上午8點55分到9點30分之間透過『WebPro證券暨期貨市場影音傳播網』實況轉播典禮內容，歡迎各界利用網路於典禮時間至https://webpro.twse.com.tw觀看實況內容。

股票 科技股

延伸閱讀

弘憶股出售伺服器給子公司延遲英文重訊 證交所開罰違約金3萬元

第11檔主動式ETF掛牌 主動統一全球創新00988A 11月5日上市

併三商壽惹議 金管會：玉山金清楚公司治理 一周內查清

三商壽 RBC不足還高價賣？金管會彭金隆揭玉山金溢價真相

相關新聞

和碩「小金孫」永擎要上市了 抽中新股有望大賺21.8萬元

和碩（4938）「小金孫」永擎（7711）將在11月19日掛牌上市，上市前競價拍賣及公開申購將陸續舉辦，11月4~6日先...

全家餐飲財報／第3季EPS 1.96元創單季新高 前三季大賺半個股本

全家餐飲（7708）3日公布第3季財報，單季營收7.12億元，年增12.1%，稅後純益4,987.8萬元，年增20.87...

集雅社財報／百貨最強家電規劃師 前三季獲利8,813萬元再登峰

百貨業精品家電通路品牌集雅社（2937）3日公告第3季財報，單季稅後純益2,444.9萬元，季增60.33%，年增4.4...

精測10月營收4.02億元 月減2.8%

精測（6510）今（3） 日公布 2025 年10月合併營收4.06億元，月減2.8%、年增5.3%；累計今年前十個月合...

元太旗下擎元同步告捷

元太（8069）與友達旗下達擎共同成立的合資公司擎元科技報喜，已於大型電子紙模組市場展現成果，並與日本IT解決方案供應商...

橘子遊戲改版 帶勁

遊戲營運商橘子（6180）本季將展開一連串遊戲改版，藉此衝刺營運，並提前卡位明年農曆年遊戲旺季商機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。