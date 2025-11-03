暉盛-創11月4日開始上市買賣 前五個交易日無漲跌幅度限制

臺灣證券交易所公告，暉盛科技股份有限公司已公開發行普通股股票自11月4日上市開始買賣，暉盛-創（7730）為初次於台灣創新板上市掛牌，其普通股股票自上市買賣日起五個交易日，股票價格採無漲跌幅度限制。

暉盛-創的上市普通股數量為34,631,731股，以及現金增資股款繳納憑證2,165,000股。

證交所將於該股票上市買賣當天以盛大隆重掛牌典禮歡迎暉盛科技股份有限公司加入上市行列，該典禮將於當日上午8點55分到9點30分之間透過『WebPro證券暨期貨市場影音傳播網』實況轉播典禮內容，歡迎各界利用網路於典禮時間至https://webpro.twse.com.tw觀看實況內容。