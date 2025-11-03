永信建營收／10月1.72億元、年減54.3% 營運受第七波信用管制波及

永信建（5508）3日公告10月營收，單月為1.72億元，年減54.2%，月減43.3%。而該公司規劃明年上下半年預計各有一個建案完工、開始銷售，有助營運表現。

在央行祭出第七波信用管制下，永信建因採成屋銷售方式，成為「海嘯第一排」，面對欲購屋的民眾觀望心態轉濃，普遍有拉長時間等待房價下跌的市場氛圍，自去年第4季起營運明顯受到波及。

以10月營收來看，單月為1.73億元，年減54.3%，月減43.4%；累計今年前十月營收達19.28億元，年減79.5%。永信建3日下跌0.5元，收於76元。

展望營運前景，永信建指出，就市場面來看，剛性需求是存在的，今年規劃完工銷售的4個建案已全數如期推出，包括有位於高雄中都五期的「齊樂」建案、高雄龍華九期的「蘊美」建案、楠梓高雄大學二期的「辰旭」建案，以及仁武大昌二期的「澄境」建案。

至於明年將完工建案的銷售時程也將按規劃推進，上半年完工的有位於鳳山區的「鳳東二期」建案，總戶數為128戶，產品為2到4房；下半年工的則有楠梓區的「高雄大學三期」建案，總戶數達152戶，產品定位3到4房。