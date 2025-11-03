大綜強勢上攻 原因竟在此

快訊

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

資訊整合商大綜（3147）繼上周漲停後，3日延續攻勢，盤中一度逼近漲停，終盤收189.5元，上漲12元，漲幅6.76%，成交量擴大至2,161張。法人表示，AI伺服器仍是下半年最強成長動能，預計第4季初開始出貨，市場開始卡位10月營收。而代理商伙伴之一的邁達特受到大綜強勁漲勢帶動，今日同步大漲近6%。

法人指出，第3季大客戶的美國廠區逐漸量產，主要向大綜採購Server、PC、NB等產品，同時在美國及日本皆有2-3個大型專案，預計將會在第4季開始出貨給客戶，為營收帶來強勁成長動能，雖然AI伺服器毛利率較低，但其高單價對於公司獲利仍有幫助。

與此同時，隨著Edge AI快速發展，企業辦公室傾向先從投資較小的AI軟體搭配Mac Studio，預計未來會有更低價位的產品普及，成為另一個成長動能來源。

