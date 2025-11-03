和碩「小金孫」永擎要上市了 抽中新股有望大賺21.8萬元

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
和碩（4938）「小金孫」永擎（7711）將在11月19日掛牌上市。記者曾原信／攝影
和碩（4938）「小金孫」永擎（7711）將在11月19日掛牌上市，上市前競價拍賣及公開申購將陸續舉辦，11月4~6日先辦理競拍，緊接著公開申購則是在11月7~11日進行， 承銷價268元；以3日興櫃收盤價486元計算，抽中有望獲利21.8萬元， 報酬率達81.34%。

永擎競價拍賣將登場，11月4~6日辦理競拍，競標張數6,365張，開標日為11月10日，最低投標價格252.83元；申購期間為11月7~11日，承銷張數1,591張，承銷價268元，抽籤日期為11月13日。

華擎（3515）隸屬和碩集團，永擎為華擎的子公司，等於是和碩的「小金孫」，永擎核心業務為伺服器主機板及系統的開發與銷售，提供多元化的產品及解決方案，產品廣泛應用於高效能運算、大數據、雲端運算、人工智慧、邊緣運算、視覺計算及5G基礎架構等領域。

永擎累計今年前三季營收175.1億元，歸屬於母公司業主淨利5.62億元，每股純益（EPS）為9.3元。展望後市，法人預估，永擎通用型伺服器業績下半年可望成長兩位數百分比，明年有機會延續兩位數百分比的成長率。

