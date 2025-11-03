集雅社財報／百貨最強家電規劃師 前三季獲利8,813萬元再登峰

百貨業精品家電通路品牌集雅社（2937）3日公告第3季財報，單季稅後純益2,444.9萬元，季增60.33%，年增4.42%，每股純益0.56元。前三季營收34.63億元，年增12.91%；稅後淨利8,813.1萬元，年增23.69%，每股純益2.02元；營收、獲利雙創歷史同期新高。

集雅社表示，受惠於精準的經營策略以及中高階家電銷售成長，公司整體營運表現優於市場平均。法人看好，第4季為公司最重要的銷售旺季，隨著百貨周年慶、普發現金一萬元以及年底購物潮接力登場，全年營收有望再創新高。

集雅社是全台最大百貨家電通路商，據點遍布新光三越、大遠百…等主要百貨公司，鎖定中高階消費族群，並持續導入智慧家庭、設計導向與精品級產品線，成功塑造「高質感家電選品平台」的品牌形象。

專家表示，台灣家電市場雖競爭激烈，但消費者對「專業建議」與「售後服務」的需求快速上升，這正是集雅社長期深耕的核心優勢所在。

專家分析，在銷售策略上，集雅社持續深化「家電規劃師」制度，透過專業顧問式服務，依據居家空間與生活習慣提供整體規劃，從選購、安裝到售後維護皆由專人追蹤，建立高黏著度的客戶關係。相較於電商通路主打價格戰，集雅社以「體驗式服務」與「專業導購」創造差異化價值，帶動中高階家電商品銷售顯著成長。

集雅社並指出，百貨周年慶的家電優惠往往優於電商「雙十一」，主因來自品牌、百貨與銀行三方共同補貼。周年慶期間除現金抵用與滿額贈外，還能搭配信用卡回饋、分期優惠與品牌加贈禮品，整體折扣效益遠高於電商單一降價活動。

此外，加上百貨家電商品多含運送、安裝與售後服務，價格透明、體驗完善，深受重視品質與服務的消費者青睞，也讓周年慶檔期成為精品家電年度銷售高峰。

根據統計，集雅社平均客單價為其他通路的2.5倍，會員回購率亦顯著高於業界平均。以電視為例，65吋以上大型機種已成為百貨櫃位銷售主力；同時，冰箱、洗衣機與空調等高質感家電也持續推升整體產品組合升級，帶動公司營運穩健成長。

集雅社表示，公司將持續強化家電規劃師培訓與顧客服務流程，結合AI數據分析掌握消費趨勢，精準推動個人化行銷策略。同時，公司也將透過高品質產品組合與人性化服務體驗，持續鞏固「百貨家電第一品牌」地位，迎戰年底銷售旺季並延續成長動能。