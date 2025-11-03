精測營收／10月4.06億元、年增5.3% 前十月累計成長近五成

測試介面業者精測（6510）3日公布2025年10月營收報告，單月合併營收4.06億元，較前一個月略減2.8%，較去年同期提升5.3%。累計今年前10個月合併營收達40.17億元，較去年同期成長48.7%，顯示公司營運持續穩健成長。

精測指出，上個月營收主要來自於高效能運算（HPC）與應用處理器（AP）兩大產品，進入第4季，因季節性因素調整，營收較前期微幅下滑，但根據調研機構對AP及HPC市場的研究資料顯示，隨著人工智慧手機及雲端運算的成長，即使面對全球經濟不確定性及關稅政策的挑戰，市場仍維持韌性。

展望未來，為因應未來市場的挑戰，精測持續深化市場布局，除與日本領先企業攜手合作，加大在海外市場的銷售力度外，亦與重要客戶緊密合作，持續開發次世代測試介面解決方案。

此外，精測亦持續加速布局人工智慧（AI）、應用處理器（AP）、無線射頻（RF）、記憶體（Memory）等高階產品，並透過智慧製造提升製程能力與效率，確保在高速變遷的科技環境中保持領先地位，不僅提升產品的競爭力，也為未來的營運發展奠定扎實根基，鋪設企業長期發展的穩健道路。