長聖營收／10月1.1億元 月增22%、年增12%創歷史同期新高

長聖（6712）3日公告10月合併營收1億1,113萬元，較9月份成長22%，較去年同期成長12%，創下歷史同期新高，顯示營運動能持續增強；累計今年前十月合併營收達7.73 億元，年增率達12.3%。

長聖將在11月10日召開董事會並公布第3季財報，法人預估公司今年前三季每股稅後純益（EPS）有望達到3.7 元，較2024年同期的1.94元成長91%，為歷年同期新高，營運與獲利表現雙雙亮眼。隨著《再生醫療雙法》將於2026年元旦正式上路，長聖在細胞與外泌體治療的深耕布局下，將迎來政策紅利與市場成長契機，全年獲利可望再創高峰。

長聖表示，《再生醫療法》與《再生醫療製劑條例》預定2026 年1月1日施行，未來若治療對象屬於危及生命或嚴重失能疾病，且完成第二期臨床並具安全性與初步療效，即可申請五年期「暫時性藥證」，提前進入市場應用。公司目前三大核心產品線均屬此法受惠範疇。

首先在CAR001方面，這是全球首創異體、非病毒 mRNA 編輯的雙靶點 CAR.BiTE-γδT 細胞治療，鎖定難治型實體腫瘤（包含 MSS 型大腸直腸癌、膠質母細胞瘤、三陰性乳癌與非小細胞肺癌）。臨床數據顯示，MSS 型大腸癌患者腫瘤縮小達 72.89%，GBM 病患縮小約 37%，且安全性良好，具成為首批申請「暫時性藥證」潛力。

其次是UMSC01，目前臍帶間質幹細胞治療藥多發性硬化症（MS）與急性心肌梗塞（AMI）兩項適應症均已進入臨床IIa試驗。皆屬「嚴重失能」與「危及生命」疾病，未來可依新法申請暫時性藥證，加速臨床轉譯與病患受惠時程。

三是外泌體平台（dEV／iEV），為全球首創具神經靶向性與可穿越血腦障壁（BBB）的外泌體藥物平台，主攻帕金森氏症與阿茲海默症等神經退化性疾病。該平台同樣屬「嚴重失能疾病」範疇，未來可依新法申請五年期暫時藥證，加速臨床與商品化進程。

長聖表示，《再生醫療雙法》上路後，將為國內再生醫療產業帶來制度性紅利，推升臨床發展、投資動能與產業鏈升級。長聖結合mRNA 非病毒編輯CAR-T細胞治療平台、UMSC01 幹細胞與外泌體神經靶向技術三大主軸，形成「細胞＋外泌體」雙核心策略，完全契合法規方向。