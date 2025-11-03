精測10月營收4.02億元 月減2.8%

精測（6510）今（3） 日公布 2025 年10月合併營收4.06億元，月減2.8%、年增5.3%；累計今年前十個月合併營收達40.17億元，年增48.7%，顯示公司營運持續穩健成長。

精測表示，10月)營收主要來自於高效能運算（HPC）與應用處理器（AP）兩大產品，本季因進入季節性因素淡季，營收將比前一季微幅下滑。但根據調研機構對AP及HPC市場的研究資料顯示，隨著人工智慧手機及雲端運算的成長，即使面對全球經濟不確定性及關稅政策的挑戰，市場仍維持韌性。

展望未來，精測表示，公司為因應未來市場的挑戰，持續深化市場布局，與日本領先企業攜手合作，加大在海外市場的銷售力度外，也與重要客戶緊密合作，持續開發次世代測試介面解決方案。

此外，公司持續加速布局人工智慧、應用處理器、無線射頻、記憶體等高階產品，並透過智慧製造提升製程能力與效率，確保在高速變遷的科技環境中保持領先地位，不僅提升產品的競爭力，也為未來的營運發展奠定扎實根基，鋪設企業長期發展的穩健道路。